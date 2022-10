Sampaoli destaca "el valor" del triunfo en "un partido duro y complicado"

Sevilla, 25 oct. El argentino Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, destacó este martes "el valor" del triunfo de su equipo ante el Copenhague (3-0), en la quinta jornada del Grupo G de la Liga de Campeones y que le asegura, como mínimo, caer rebotado a la Liga Europa, después de "un partido duro y complicado" contra los daneses.

El técnico argentino admitió tras el encuentro que tuvieron que sufrir para lograr la primera victoria en casa. "No sacamos ventaja en el primer tiempo en el campo de un rival que pudo empatar en el segundo y, al final, logramos un resultado más claro de lo que había sucedido", argumentó.

"Cuando entendimos el partido, sacamos algo de ventaja. Lo resolvimos en la segunda mitad", insistió el preparador sevillista, que resaltó que se trataba de un encuentro "determinante para el equipo y para la entidad".

Por ello, recalcó que "era muy importante lograr la primera victoria en casa de esta temporada" y que "el valor está ahí”, y añadió que en "muchos momentos" del primer tiempo tuvieron "claro cómo jugar", pero les "faltó definición", mientras que "el segundo fue más de ímpetu que de organización", aunque llegaron los goles.

Según Sampaoli, en determinadas fase su conjunto "tuvo paciencia, y eso es difícil y hay que valorarlo", pero "le faltó entender mejor cómo atacar la última línea", además de que "tiene que jugar mejor y entender los partidos jugando mejor porque tiene jugadores para eso", ya que no es "de rápidas transiciones, es un equipo para dominar y tiene que hacerlo el mayor tiempo posible".

Cuestionado por la lesión del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, que salió en el descanso y fue sustituido en el minuto 70 poco después de lograr el 1-0, precisó que "tuvo una molestia en el isquiotibial", aunque aún desconocen "el nivel de gravedad" y deberá someterse a pruebas médicas para determinarlo.

Preguntado sobre si cree que podrá llegar al Mundial de Catar su jugador mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, que se recupera de una grave lesión de tobillo, Sampaoli aseguró que "va progresando día a día" y que "su fecha de alta para volver a entrenar con el grupo es el 1 o el 2 de diciembre".

Por este motivo, y conforme al informe médico que él conoce, consideró que no ve que "pueda tener esa posibilidad" de acudir al Mundial. "Su evolución es buena tras una lesión grave, pero no sé si se pueden adelantar (los plazos). Sé que a él le gustaría estar en el Mundial, y a nosotros también que estuviese, pero sinceramente no le puedo ayudar; si pudiera, lo haría, pero esa posibilidad no está en mi mano", precisó.

El entrenador argentino dijo, por último, que ya está centrado en el próximo choque liguero frente al Rayo Vallecano, de nuevo en casa, y advirtió de que "cada partido será una final" porque "hay un desgaste muy grande", si bien espera que "el equipo pueda llegar bien al enfrentamiento del sábado". EFE

