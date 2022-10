Metsola: El mundo necesita que Europa sea la esperanza que brille con fuerza

Santander (España), 25 oct. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó este martes que, en un contexto de "tormenta perfecta", "el mundo necesita liderazgo y que Europa sea la esperanza que brille con fuerza", y para ello, apostó por "escuchar a la gente y reinventar el proyecto".

Metsola participó en el Global Youth Leadership Forum (GYL), que se desarrolla en la ciudad española de Santander (norte), en el que también participó el rey Felipe VI.

La presidenta de la Cámara reconoció que es "difícil hablar de esperanza" con "una tormenta perfecta de inflación mundial, escasez de alimentos, aumento del coste de la vida, desempleo y aumento de los precios de la energía y la electricidad", con una guerra en Europa y mientras "crece el cinismo y la apatía puede convertirse en una fuerza definitoria".

"Pero estoy aquí para decir que, de este conjunto de crisis, Europa emergerá con respuestas. Europa nació de la peor crisis que el mundo ha visto jamás y sé que juntos podremos afrontar el futuro, unidos, decididos y más fuertes que antes", defendió.

Metsola es consciente de que "no hay soluciones sencillas". "Quien diga eso no entiende la magnitud del reto. Pero estoy convencida de que estamos a la altura. Lo hemos hecho antes y podemos volver a hacerlo", reiteró.

Según dijo, "la unidad no tiene por qué significar ser homogéneo" y "Europa no pretende que todo el mundo sea igual". Por ello, aseguró, "todo el mundo debe tener la misma oportunidad, no necesariamente el mismo punto de vista. Esa es nuestra fuerza", añadió.

Y sostuvo que "la amenaza a la que se enfrenta Europa se personifica en el pueblo de Ucrania. Ellos están luchando por los valores en los que creemos. Necesitan que Europa esté a su lado", subrayó.

En su opinión, el futuro de Europa reside en "su capacidad de adaptarse con rapidez, fortaleza y unidad, y esto es más importante en Ucrania que en cualquier otro lugar".

MEDIDAS ENERGÉTICAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

A preguntas de los periodistas después de su intervención, Metsola valoró las medidas energéticas que han tomado Portugal o España porque "siempre han ido muy avanzados en la inversión en energías renovables".

"Todo lo que sea limitar los precios de forma dinámica o estable o separar los precios del gas o electricidad son medidas que están muy bien y en la Península Ibérica están implantando medidas de este tipo", afirmó.

La presidenta del Parlamento Europeo insistió en "hacer realidad la Unión energética para que la Península Ibérica pueda estar conectada al continente".

"Y seamos todos interdependientes, es decir, cuando compremos todos o vendamos energía, lo tenemos que hacer con nuestros amigos y no con nuestros enemigos", puntualizó.