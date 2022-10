Macri está confiado en regresar a la Casa Rosada

Miami, 25 oct. El expresidente argentino Mauricio Macri expresó este martes su confianza de que la "coalición que lidera" volverá a la Casa Rosada, la sede del ejecutivo de su país, y dijo que ya trabaja en formar "un equipo de todos".

Durante el VII Diálogo Presidencial celebrado en Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), y en el que criticó el "fracaso bestial" de la gestión del actual presidente argentino, Alberto Fernández, el exmandatario dijo que, más que "trabajar por un candidatura personal" se halla inmerso en la formación de un "conjunto de gente que gobierne y que haga equipo con la mayor cantidad de ciudadanos".

"Que todos juntos nos comprometemos y que cada uno haga el esfuerzo que le corresponde. Trabajo por esas ideas y no por una candidatura personal", especificó el que fuera presidente entre los años 2015 y 2019.

Macri fue uno de los siete expresidentes de tendencia conservadora que participaron en este foro celebrado en el Miami Dade College (MDC) -el uruguayo Luis Alberto Lacalle canceló a última hora- y que analizó el estado de las democracias occidentales.

El expresidente mexicano Vicente Fox defendió que la educación es clave para derrotar los populismos destructivos, pero en América Latina es el "gran talón de Aquiles".

Aludió al actual mandatario mexicano, Manuel López Obrador, al señalar que su país "lo tuvo todo y lo tiene todo", pero no aprovecha sus posibilidades a causa de un "gobierno nefasto, que no tiene el menor gramo de inteligencia y no aprovecha las oportunidades que hay para dar un salto hacia adelante".

"Me parece que le damos demasiada importancia a las creencias y a los valores, tenemos que tener, y perdonen que lo diga, gobiernos más pragmáticos, más de resultados", dijo el expresidente mexicano.

"El populismo es, de todas las estupideces políticas, las más grave de todas", aseveró por su parte el exjefe del Gobierno español José María Aznar, quien alertó que la institucionalidad, que "es el factor competitivo más estimulante", se halla bajo amenaza por los populistas que quieren "trastocar" los valores democráticos.

Macri dijo que "se les puede ganar" a los populistas, quienes trabajan con un discurso "destructivo pero aparentemente atractivo", y que han hecho que su país, que estaba entre los más ricos de la región, esté ahora "en camino a tener el 50 % de su población en la pobreza".

Participaron también de este VII Diálogo Presidencial los expresidentes Iván Duque (Colombia), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

Organizado por la Cátedra Mezerhane Endowed del Miami Dade College (MDC), Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Instituto Atlántico de Gobierno y Diario Las Américas, el foro fue inaugurado por la presidenta de MDC, Madekine Pumariega, y la vicegobernadora de Florida, Jeanette Nuñez.