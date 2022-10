Ganancias de GM superan estimaciones gracias a camionetas y SUV

(Bloomberg) -- General Motors Co. superó las estimaciones de Wall Street para las ganancias del tercer trimestre gracias a ingresos récord y confirmó su proyección para el año gracias a las sólidas ventas de sus SUV Cadillac de lujo y sus camionetas más grandes, un indicador de que su negocio aún no se ha visto afectado por el aumento de las tasas de interés.

GM informó el martes una ganancia ajustada de US$2,25 por acción, lo que superó la proyección de los analistas de US$1,89 por acción. También mantuvo la previsión de ganancias para todo el año de entre US$6,50 y US$7,50 por acción.

Los resultados trimestrales demuestran que las ganancias del sector automotriz son resistentes incluso cuando la economía se debilita y la inflación se mantiene alta. La mayor disponibilidad de semiconductores y otros componentes ayudó a impulsar las ventas de sus vehículos de mayor margen en Estados Unidos, especialmente las camionetas grandes y los SUV. GM también obtuvo mayores ganancias en China.

“Estamos cumpliendo con nuestros compromisos y reafirmando nuestras proyecciones para todo el año a pesar de un entorno difícil, porque la demanda sigue siendo fuerte para los productos de GM y estamos gestionando activamente los obstáculos que enfrentamos”, dijo la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, en un carta a los accionistas.

El fabricante de automóviles de Detroit registró ingresos de US$41.900 millones gracias a un aumento del 24% en las ventas de vehículos en EE.UU. durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre. Los analistas proyectaban ingresos de US$42.000 millones en el trimestre. El líder del mercado de vehículos eléctricos, Tesla Inc., declaró la semana pasada que sus ingresos alcanzaron los US$21.500 millones. Su rival tradicional, Ford Motor Co., informa sus resultados el miércoles.

Los resultados del fabricante de automóviles superaron las ganancias de hace un año de US$1,53 por acción y de US$1,14 por acción del segundo trimestre, lo que alivió las preocupaciones sobre la asequibilidad de los vehículos y una posible recesión.

Las acciones de GM subían un 5,1% en las operaciones previas a la apertura a US$37,55 a las 7:35 a.m., hora de Nueva York. La acción ha caído un 39% este año.

La empresa prevé ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos para 2022 de entre US$13.000 millones y US$15.000 millones, sin cambios con respecto a sus proyecciones anteriores.

GM también mostró una mejora en su negocio en China, el mayor mercado automotriz a nivel mundial. La compañía informó que ganó US$330 millones con sus operaciones en China, un 22% más que en el mismo período hace un año, a pesar de los cierres relacionados con el covid-19 que han afectado la economía local.

La unidad de vehículos autónomos Cruise del fabricante automotriz perdió US$497 millones en el último trimestre y acumula una pérdida total de US$1.400 millones en lo que va del año, mientras GM sigue desarrollando tecnología autónoma y se prepara para expandir el servicio de robotaxi en Phoenix y Austin.

Nota Original:GM Rides Full-Size Pickups, Luxury SUVs to Big Earnings Beat (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.