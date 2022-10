En su último día como primera ministra británica, Liz Truss augura "días más brillantes"

Liz Truss pronuncia un discurso en su último día en el cargo de primera ministra británica, frente al número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido. 25 de octubre de 2022. REUTERS/Hannah McKay

LONDRES, 25 oct (Reuters) - La primera ministra británica saliente de Reino Unido, Liz Truss, dijo que el país se enfrenta a "días más brillantes" al pronunciar su último discurso como jefa del Gobierno británico a la salida de su despacho en Londres el martes.

"Nuestro país sigue luchando contra la tormenta. Pero creo en Reino Unido. Creo en el pueblo británico. Y sé que nos esperan días más brillantes", dijo Truss. A continuación, viajó para ver al rey Carlos III y presentar formalmente su dimisión.

Truss deseó mucho éxito en el cargo a su sustituto, Rishi Sunak, subrayando que sigue creyendo en la ideología de alto crecimiento y bajos impuestos que intentó llevar a cabo en el cargo.

"Desde que soy primera ministra, estoy más convencida que nunca de que tenemos que ser audaces y afrontar los retos que tenemos", dijo Truss, antes de invocar al filósofo romano Séneca.

"No es porque las cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles".

Truss ha sido la primera ministra británica que ha durado menos tiempo en el cargo. Sunak la sustituirá formalmente como líder británica el martes.

