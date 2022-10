Emery: "Mi marcha se debe a una decisión profesional que debía tomar"

Vila-real (Castellón), 25 oct. Unai Emery, que este martes se despidió del Villarreal para firmar por el Aston Villa inglés, afirmó en rueda de prensa que la decisión de su marcha ha sido exclusivamente profesional y que, aunque en el Villarreal ha sentido "corazón", lleva dentro la profesión.

Emery explicó que habló con el club el viernes -con el consejero-delegado, Fernando Roig Negueroles- y que quedaron en volver a hablar el lunes porque el encuentro del domingo ante el Almería era muy importante y tenía claro que la decisión se iba a tomar entonces.

"Salí de mi casa en su día -explicó su decisión- con la idea de abrirme al mundo profesional con todas sus consecuencias. Sabía que salía de mi zona de confort y que ese iba a ser mi camino. Por ello, he decidido que debía apostar por esta opción, ya que es un reto diferente que creo que debía tomar y por eso lo he tomado".

Emery agradeció al presidente, Fernando Roig, y a su hijo, Fernando Roig Negueroles, la relación que han mantenido en Villarreal. "Ha sido una relación más afectiva con el padre y más profesional con el hijo, pero lo importante ha sido el respeto", señaló. También mostró su agradecimiento a los empleados y técnicos del club, así como al vicepresidente, José Manuel Llaneza, fallecido esta semana y todos los aficionados por lo bien que le habían hecho sentirse en el club.

"Vine a Villarreal a lograr unos retos que el club casi había tocado y yo había conseguido. Agradezco su confianza y creo que hemos estado a la altura. Eso hace que podamos estar aquí, así, en esta despedida", prosiguió.

Respecto a la oportunidad rechazada para ir hace un año al Newcastle y la ahora aceptada para firmar por el Aston Vila, Emery indicó que han sido dos momentos diferentes. "El año pasado consideré que no y ahora considero que sí, pero siempre desde el lado profesional”, puntualizó.

"Los entrenadores somos profesionales y debemos ser fríos y calculadores, debemos ser conscientes de que hay gente que nos quiere y gente que no, por lo que uno debe tomar las decisiones con firmeza y con respeto y he intentado que así fuera. Me voy con la sensación del trabajo hecho”, dijo el técnico vasco, quien se negó a hablar de su nuevo club. "Ahora solo quiero hablar del Villarreal", afirmó.

Indicó que el club perdurará gracias a la familia Roig, que lo va a seguir "haciendo grande" y añadió que en el Villarreal lo ha tenido "todo" y que había podido ofrecer su mejor versión.

"Tomas una decisión y debes tener más amplitud de miras. Cuando llegué, le di las gracias a Javier Calleja por la clasificación a la Liga Europa. La gané por ellos, pero cada Liga, cada club y cada contexto son diferentes. Yo dejo un proyecto vivo en la Liga y en la Liga Conferencia con la esperanza que siga así o mejor y ahora afronto otro que me apasiona", concluyó.