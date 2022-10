El 10 de Downing Street en Londres recibe a su inquilino más rico, Rishi Sunak

Por Alistair Smout

LONDRES, 25 oct (Reuters) - Con su ascenso a primer ministro, Rishi Sunak y su esposa Akshata Murthy se convertirán en los ocupantes más ricos de la historia del número 10 de Downing Street -la sede del Gobierno británico-, justo en el momento en que el país vive una crisis económica y el Gobierno estudia dolorosos recortes de gastos.

En mayo, la pareja entró en la Lista de Ricos del Reino Unido de The Sunday Times en el número 222, con un patrimonio neto de 730 millones de libras (837 millones de dólares), lo que convirtió a Sunak en el primer político de primera línea en figurar desde que comenzó en 1989.

La riqueza familiar de Sunak le sitúa por encima del anterior primer ministro más acaudalado, que según el Libro Guinness de los Récords era Edward Stanley. Su fortuna personal, de más de 7 millones de libras en el siglo XIX, equivaldría a unos 450 millones de libras en la actualidad, según el libro.

A una pregunta en agosto sobre cómo podía relacionarse con la gente teniendo en cuenta que era personalmente más rico que la entonces monarca, la reina Isabel, Sunak dijo que no debían echarle en cara su riqueza.

"Creo que en nuestro país no juzgamos a la gente por su cuenta bancaria, sino por su carácter y sus acciones. Y sí, soy muy afortunado de estar en la situación en la que estoy ahora, pero no nací así", dijo Sunak en un acto de presentación de candidatos a la presidencia en Darlington, en el norte de Inglaterra.

"Mis padres trabajaron muy duro para ofrecerme todas estas oportunidades. No voy a disculparme de lo que hicieron por mí. Y de hecho, por eso quiero este trabajo, porque quiero proporcionar esas oportunidades a todos los demás".

Liz Truss derrotó a Sunak en ese momento en la contienda por el liderazgo, pero el exministro de Finanzas ha sido catapultado al cargo más alto de Reino Unido, después de que el liderazgo de Truss implosionó en un tiempo récord tras un desastroso plan económico que hizo tambalearse a los mercados.

La caída de Truss da una oportunidad a un reivindicado Sunak para el puesto más alto del gobierno británico, pero los opositores están dispuestos a destacar su riqueza, una cuestión que le ha traído dificultades en el pasado, especialmente a la luz de su advertencia de que se avecinan grandes retos para el país.

"Las palabras de Rishi Sunak no servirán para tranquilizar a las personas con dificultades y preocupadas por el invierno que se avecina", dijo el líder de los liberales demócratas, Ed Davey, que calificó a Sunak de "fuera de sintonía".

CONFLICTO POR IMPUESTOS

Sunak recibió educación privada en el colegio de élite Winchester College antes de ir a la Universidad de Oxford, donde estudió Política, Filosofía y Economía, al igual que los anteriores primeros ministros conservadores Truss y David Cameron.

Su padre era médico y su madre farmacéutica, y él prefiere destacar sus humildes orígenes ayudando a organizar la nómina de la farmacia familiar como el inicio de su alfabetización económica.

Tras licenciarse, trabajó como analista en Goldman Sachs y en un fondo de cobertura antes de entrar en política.

Pero a pesar de su experiencia financiera, la mayor parte de la riqueza de su familia procede de su esposa, Akshata Murthy.

En una encuesta publicada el lunes, Savanta ComRes pidió a los votantes que describieran a Sunak en una palabra. Los resultados mostraron que la respuesta más común era "rico". La fortuna de su suegro está valorada por Forbes en 4.500 millones de dólares.

La esposa de Sunak es una ciudadana india que tiene una participación del 0,93% en Infosys valorada en unos 721 millones de dólares. La riqueza de la pareja ha sido un asunto que divide a la opinión pública del público británico.

En abril, enfrentaron críticas y la molestia de la opinión pública por el estatus fiscal de "no domiciliada" (nom-dom) de Murthy, que significaba que no pagaba impuestos en Reino Unido por sus ingresos en el extranjero. Posteriormente, ella renunció a la condición.

Sunak dijo entonces que las preguntas sobre la riqueza de su suegro y los acuerdos fiscales de su esposa eran intentos políticamente motivados para perjudicarle.

Pero con la llegada al poder de Sunak, el principal partido de la oposición, el Partido Laborista, destacó que aboliría por completo el "estatus nom-dom", al tiempo que criticó el historial de Sunak en su manejo de las finanzas públicas y personales.

"Este es el mismo Rishi Sunak que, como canciller (ministro de Finanzas), no logró hacer crecer la economía, no logró controlar la inflación y no ayudó a las familias con la crisis del costo de la vida de los tories", dijo la vicepresidenta laborista Angela Rayner en un comunicado el lunes.

"Y es el mismo Rishi Sunak cuya familia evitó pagar impuestos en este país antes de que él subiera los impuestos a todos los demás".

(Reporte de Alistair Smout, reporte adicional de Elizabeth Piper y Farouq Suleiman en Londres y Nivedita Bhattacharjee y Krishna N. Das en Nueva Delhi Editado en español por Javier López de Lérida)