Derribando un mito: aceite en agua de los fideos es contraproducente

¿Cómo lograr una pasta perfecta? ¿Y cómo impedir que esta se pegue durante la cocción? La pregunta que genera las mayores discordias en este ámbito es si los fideos deben cocinarse con o sin el famoso chorrito de aceite o la manteca en el agua. El Centro Federal de Nutrición de Alemania (BZfE) se encarga de aclarar que es un mito que la pasta se pega menos con aceite o manteca. Incluso, muy por el contrario, el aceite hace que los fideos pierdan su capacidad de absorción de la salsa, indican los expertos en nutrición. Por eso, quien quiera evitar que las pastas se peguen, deberá revolver una y otra vez con una cuchara de madera. Esto disuelve el almidón de los fideos y lo distribuye en el agua de cocción, evitando así que estos se apelmacen. También resulta decisiva la cantidad de agua utilizada en el hervor de los fideos. Porque un volumen suficiente también impedirá el indeseado pegote. La regla general es un litro por cada 100 gramos. Por lo tanto, se necesita una olla alta que solamente esté llena en un 75 por ciento, para que el agua no se desborde tan rápidamente. Los fideos deben ser arrojados al agua recién cuando esta se encuentra en su punto de hervor. En cuanto al tiempo de cocción, no hay que fiarse ciegamente de las instrucciones del envase, sino ir probando entretanto la consistencia deseada. Porque a algunos comensales les gusta al dente, mientras que otros los prefieren más blandos. Y, por último, no pase la pasta por agua fría, porque esto provocará que pierda el almidón, a consecuencia de lo cual la salsa ya no se le adherirá bien. dpa