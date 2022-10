Agenda informativa América de texto para el martes 25 de octubre de 2022

SERIE PREVIA BRASIL ELECCIONES

- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva han emprendido una guerra santa en busca del voto religioso de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre, en la que la fe se ha convertido en un pilar central de la contienda electoral. (foto) (video)

ESTADOS UNIDOS

- El presidente israelí, Isaac Herzog, inicia su visita a Washington con reuniones en el Congreso de Estados Unidos, donde existe un apoyo casi unánime a Israel. (foto) (video)

- Alphabet, empresa matriz de Google, presenta los resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal.

- General Motors (GM) da a conocer los resultados de los nueve primeros meses del año tras obtener unos beneficios netos de 4.631 millones de dólares en el primer semestre.

- Ocho exgobernantes de España y América Latina, José María Aznar, Mauricio Macri e Iván Duque incluidos, participan en el VII Diálogo Presidencial en Miami. (foto) (video)

- El dirigente del exilio cubano Orlando Gutiérrez presenta el libro en inglés "Cuba: The Doctrine of the Lie", en el que sostiene que la revolución cubana fue concebida por un equipo internacional. (foto)

MÉXICO

- Simulacros en escuelas para enseñar a los niños qué hacer en caso de un tiroteo causan polémica en el norteño estado de Sonora, donde la Secretaría de Educación suspendió a un maestro por realizar estos ejercicios. (foto) (video)

URUGUAY

- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ofrece una entrevista exclusiva a la Agencia EFE, en Montevideo. (foto) (video)

ARGENTINA

- Entrevista con el nobel de Física 2012 Serge Haroche, quien pide evitar las "falsas promesas" sobre los computadores cuánticos, una tecnología que todavía requiere "años" de investigación. (foto) (video)

CUBA

- Las relaciones entre Cuba y EE. UU. se están intensificando y una muestra de ello es la inauguración este miércoles del Foro Empresarial Cuba-EE.UU., una iniciativa que no tenía lugar desde 2016. (foto) (video)

EL SALVADOR

- Organizaciones de El Salvador exponen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las detenciones arbitrarias y la situación de las personas privadas de libertad en el contexto del régimen de excepción. (audio)

- Miembros de la organización no gubernamental Tutela Legal se pronuncian sobre el cumplimiento de diez años de la sentencia de la CorteIDH en contra del Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote. (video)

ECUADOR

- Comienza en Guayaquil la XIX Convención Internacional del Banano 2022, encuentro del sector bananero más importante a nivel nacional e internacional, que se desarrollará hasta este jueves. (foto)

- El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) desarrolla el Simulacro Nacional de Tsunami 2022, basado en el hipotético escenario de un sismo de magnitud 7,6 frente a la costa fronteriza entre Ecuador y Colombia.

COLOMBIA

- Crónica sobre la nueva generación de artistas del género urbano de Medellín, que es consciente de la "responsabilidad" que tienen sobre sus hombros. (foto)(video)

VENEZUELA

- Se cumple un mes de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela con pocos cambios y varias tareas pendientes. (foto) (video) (audio)

BOLIVIA

- La región de Santa Cruz, la más próspera y el motor económico de Bolivia, vive una jornada de abastecimiento de alimentos por unas horas, en su cuarto día de paro indefinido exigiendo que el censo sea en 2023 y no 2024. (foto) (video)

- Se cumplen las 48 horas que las organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) dieron a la población de Santa Cruz para dar fin al paro indefinido, caso contrario advirtieron con cercar ese departamento.

PERÚ

- Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, deja la prisión de mujeres de Lima, en la que cumplía 30 meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción, tras una decisión tomada este lunes por la Corte Superior Nacional de Justicia. (foto) (video)

HONDURAS

- Más de 400 personas de una veintena de países se reunirán en Honduras desde este miércoles hasta el viernes en el XII Foro Centroamericano de Donantes para debatir sobre migración, derechos humanos, desarrollo, justicia y equidad en la región.

PANAMÁ

- El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololiskashvili, habla con EFE sobre la evolución del turismo en Latinoamérica tras el golpe de la pandemia de la covid-19. (foto) (video)

NICARAGUA

- El pleno de la Asamblea Nacional discute la renuncia presentada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, la segunda en dimitir en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018. (foto) (video)

GUATEMALA

- La organización no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presenta un análisis del presupuesto estatal de Guatemala para el 2023, por aprobarse en el Congreso del país centroamericano.

DEPORTES

Ecuador.- El Gobierno de Ecuador presenta la "Guía Informativa del Hincha Ecuatoriano", un documento dirigido a las personas que viajen para seguir a la selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. (video)

Ecuador.- El estadio Monumental de Guayaquil, la casa del Barcelona de Ecuador, sumará un nuevo día grande a su historia al albergar el sábado la final de la Copa Libertadores entre los brasileños Flamengo y Athletico Paranaense.

Ecuador.- Deportivo Cali y Boca Juniors juegan la primera semifinal de la Copa Libertadores Femenina. (foto)

Honduras.- Previa del juego de ida de la final de la Liga Concacaf entre el Olimpia, de Honduras, y Alajuelense, de Costa Rica.

Perú.- Resultados, comentario y clasificación al término de la penúltima jornada del torneo Clausura de la Liga Uno peruana. (texto) EFE

