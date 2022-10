Temas del día de EFE News Latino

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- Estados Unidos bate récord de detenciones de migrantes, con más de 2,7 millones durante el año fiscal que terminó en septiembre pasado, más de 800.000 que el periodo anterior, según las cifras divulgadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). ENVIADA

EEUU HISPANOS

Miami - El exsecretario de Vivienda Henry Cisneros dice a EFE que ha llegado el momento en que va a "cambiar todo" para los latinos en EE.UU. no solo porque es la comunidad que más crece demográficamente sino porque tiene unas ganas de prosperar que ha perdido el resto de la población. Por Ivonne Malaver ENVIADA

EEUU ELECCIONES

Richmond Hill - La convicción de que en las presidenciales estadounidenses de 2020 hubo fraude no abandona a los seguidores del exmandatario Donald Trump (2017-2021), que en vísperas de las legislativas de noviembre siguen cuestionando un sistema que hace dos años no se pronunció a su favor. ENVIADA

EEUU ELECCIONES

Miami - El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, participa en un debate con el demócrata y exgobernador Charlie Crist, quien busca arrebatarle el puesto en las elecciones del 8 de noviembre, aunque. según las encuestas, tiene pocas probabilidades de lograrlo.

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente Joe Biden visitará la sede del Comité Nacional Demócrata, donde pronunciará un discurso.

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Con la selección del jurado comienza hoy el juicio contra el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, acusado de presuntos delitos de narcotráfico por las autoridades estadounidenses.

Nueva York.- EEUU TRUMP.- El juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización Trump y el que durante años fue su director financiero, Allen Weisselberg, arranca con el proceso de selección del jurado.

Miami.- CRISIS CLIMÁTICA LATINOAMÉRICA.- La organización Sachamama, con sede en Miami, publica la lista anual "Los 100 latinos más comprometidos con la acción climática". (foto)

Washington.- EEUU NICARAGUA.- El subsecretario adjunto principal de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, da una rueda de prensa para explicar las acciones de su oficina contra funcionarios nicaragüenses en conformidad con la política estadounidense.

Nueva York.- EE.UU. ECUADOR.- El Concejo para las Américas organiza un foro llamado "Ecuador, open for Business", con los ministros ecuatorianos de Producción y Comercio Exterior, de Obras Públicas y de Energía y Minas. Americas Society/Council of the Americas.

Fort Pierce.- EEUU ELECCIONES.- El gobernador de Florida y candidato a la reelección, Ron Desantis, republicano, y el exgobernador y excongresista demócrata Charlie Crist, que aspira al cargo, participan en el único debate programado antes de las elecciones del 8 de noviembre. (foto)

