Sunak tiene el apoyo de más de la mitad de los "tories" para llegar al poder

Londres, 24 oct. El exministro británico de Economía Rishi Sunak, claro favorito para convertirse en el próximo jefe del Gobierno del Reino Unido, ya cuenta con el apoyo de más de la mitad del grupo parlamentario del Partido Conservador, muy por encima de los necesarios para acceder a las primarias de su formación.

Según los cálculos de las cadenas británicas, 180 diputados (del total de 357) han declarado su respaldo al antiguo responsable de Economía, mientras que la otra aspirante, Penny Mordaunt, líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, suma solo 25 declarados públicamente.

A las 14.00 hora local (13.00 GMT) de este lunes termina el plazo para que los diputados que aspiren al liderazgo "tory" -tras la dimisión de Liz Truss como primera ministra- presenten sus candidaturas, siempre que tengan el respaldo de al menos 100 miembros del grupo parlamentario "tory".

El Comité 1922, que agrupa a los diputados sin cargos ministeriales, ha organizado este proceso después de que Truss anunciase su dimisión el pasado jueves a raíz de que su programa fiscal -con recortes de impuestos financiados con deuda- provocase fuertes turbulencias en los mercados financieros.

Sunak ha sumado numerosos apoyos después de que el ex primer ministro británico Boris Johnson anunciase anoche que no se presentaba a estas primarias, tras llegar a la conclusión de que "no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

El exministro de Economía dio a conocer ayer sus aspiraciones a través de su cuenta de Twitter, en la que dijo que el Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superar esta situación y unir a su partido.

"La elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser vuestro próximo primer ministro y líder del Partido Conservador", señaló Sunak.

A pesar de los respaldos que suma Sunak, el equipo de campaña de Mordaunt ha indicado que no se retira de momento del proceso interno por considerar que los afiliados al partido deben tener la oportunidad de votar entre los candidatos.

La diputada Andrea Leadsom, parte de la campaña de Mordaunt, ha indicado que hay "confianza" de que alcanzará los 100 apoyos.

Si Mordaunt se retira del proceso, Sunak se convertirá automáticamente en el líder conservador y, tras una audiencia con el rey Carlos III, en primer ministro. De lo contrario, los dos se someterían esta semana a la votación de los afiliados por internet antes de que se de a conocer al ganador este viernes -día 28-.