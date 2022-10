Shell invierte US$1.500M en proyecto de gas licuado de Catar

(Bloomberg) -- Shell Plc está invirtiendo alrededor de US$1.500 millones en el último desarrollo de gas de Catar, meses después de comprar otro de los proyectos de expansión masiva de la nación del Golfo.

La compañía adquirirá una participación del 9,375% en North Field South, lo que ampliará la capacidad de producción de gas natural licuado de Catar en 16 millones de toneladas al año, dijo el ministro de Energía, Saad Al-Kaabi, en una ceremonia de firma en Doha el domingo. Habló junto con el director ejecutivo de Shell, Ben Van Beurden.

TotalEnergies SE se unió al proyecto en septiembre, con una participación del mismo tamaño que la de Shell. Catar está vendiendo el 25% de North Field South, dejando al menos un socio de capital más por anunciar.

El país está aumentando su capacidad de producción y licuefacción en medio de un aumento global en la demanda de gas. Los suministros ya eran escasos antes de que la invasión rusa de Ucrania enviara a las naciones europeas a una búsqueda frenética de fuentes alternativas.

La Unión Europea tiene propuesto limitar los precios de la gasolina, lo que según Van Beurden será complicado.

“Estoy seguro de que esto se resolverá de una manera apropiada y responsable que realmente beneficiará tanto a los mercados como a los consumidores en Europa”, dijo. Agregó que el continente tendrá que reducir la demanda industrial de gas.

Se espera que North Field South envíe su primer cargamento en 2027, lo que significa que no aliviará la crisis de suministro en los próximos años. El proyecto contempla la construcción de dos plantas de licuefacción, conocidas como trenes.

Catar está llevando a cabo otro plan de expansión, North Field East, que costará casi US$30.000 millones y tiene previsto realizar sus primeros envíos en 2026. Ya se han concretado algunos acuerdos de suministro para ese proyecto, dijo Kaabi.

Los dos desarrollos ampliarán la producción potencial de GNL de Catar a 126 millones de toneladas al año desde 77 millones, consolidando su posición como uno de los principales productores mundiales de combustible.

Shell, Total, Exxon Mobil Corp., Eni SpA y ConocoPhillips fueron las cinco empresas que invirtieron en North Field East.

