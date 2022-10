Rishi Sunak se convertirá en primer ministro británico tras retirada de sus rivales

Britain's Conservative MP Rishi Sunak leaves his home address in London, Britain October 24, 2022. REUTERS/Peter Nicholls

Por Elizabeth Piper, Alistair Smout y William James

LONDRES, 24 oct (Reuters) - Rishi Sunak se convertirá en primer ministro británico el lunes, después de que otros candidatos abandonaron la carrera para liderar el Partido Conservador, dejándole la tarea de dirigir un país profundamente dividido a través de una recesión económica que dejará a millones de personas más pobres.

Sunak, uno de los políticos más ricos de Westminster, será el encargado de formar gobierno en sustitución de Liz Truss, que solo duró 44 días en el cargo.

Para acceder al cargo derrotó a la centrista Penny Mordaunt, que no consiguió el respaldo suficiente de los legisladores para entrar en la votación, mientras que su gran rival, el ex primer ministro Boris Johnson, se retiró de la contienda diciendo que ya no podía unir al partido.

"Esta decisión es histórica y demuestra, una vez más, la diversidad y el talento de nuestro partido. Rishi cuenta con todo mi apoyo", dijo Mordaunt en un comunicado al retirarse de la carrera minutos antes del anuncio del ganador.

La libra esterlina y el precio de los bonos gubernamentales británicos se dispararon brevemente al conocerse la retirada de Mordaunt, pero pronto volvieron a sus niveles anteriores.

Sunak, exministro de Economía de 42 años, se convertirá en el tercer primer ministro británico en menos de dos meses, con la misión de devolver la estabilidad a un país que se tambalea tras años de agitación política y económica.

Se espera que el multimillonario exjefe de fondos de cobertura ponga en marcha profundos recortes del gasto para tratar de reconstruir la reputación fiscal de Reino Unido, justo cuando el país se desliza hacia una recesión, arrastrado por el aumento del costo de la energía y los alimentos.

Reino Unido se encuentra en un estado de "permacrisis" desde que votó en 2016 a favor de abandonar la Unión Europea, desatando una batalla en Westminster sobre el futuro del país que sigue sin resolverse hasta hoy. El último brote de drama provocó consternación en las capitales extranjeras y el ridículo de la prensa mundial.

Sunak saltó a la palestra nacional cuando, con 39 años, se convirtió en ministro de Economía de Johnson justo cuando la pandemia del COVID-19 asolaba el país, desarrollando un exitoso plan de permisos.

El antiguo analista de Goldman Sachs será el primer premier británico de origen indio. Su familia emigró a Reino Unido en los años 60, un periodo en el que muchas personas de las antiguas colonias británicas se trasladaron al país para ayudar a su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.

Tras licenciarse en la Universidad de Oxford, fue a la de Stanford, donde conoció a su esposa Akshata Murthy, cuyo padre es el multimillonario indio N. R. Narayana Murthy, fundador del gigante de la subcontratación Infosys Ltd.

(Escrito por Kate Holton; reporte adicional de Muvija M, William James, Paul Sandle y James Davey; editado en español por Carlos Serrano)