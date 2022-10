El Parlamento húngaro aprueba nueva enmienda para desbloquear fondos de la UE

Budapest, 24 oct. El Parlamento húngaro aprobó hoy una nueva reforma legal sobre las declaraciones de bienes de los políticos, que forma parte del paquete de enmiendas para que la Comisión Europea desembolse unos 7.500 millones de euros de fondos comunitarios retenidos.

La nueva legislación modifica la ley de declaración de bienes de los políticos y funcionarios públicos que tendrán que informar todos los años sobre sus ingresos, deudas, inmuebles.

También deberán hacer declaraciones los familiares cercanos pero sus datos no serán públicos.

La oposición, como la Coalición Democrática (DK) no apoyó el proyecto ya que -según han asegurado en un comunicado- las enmiendas no favorecen la transparencia, al no tener que declarar inmuebles residenciales.

Esta también era una de las reformas pedidas por la Comisión Europea (CE) que ha bloqueado el pago de 7.500 millones de euros de los fondos comunitarios destinados a Hungría debido a las continuas violaciones a los principios del Estado de derecho por parte del Gobierno húngaro, especialmente en materia de lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública.

En las últimas semanas el Parlamento húngaro ha aprobado una serie de reformas que incluyen, entre otras, la creación de entidades para luchar contra la corrupción y modificaciones en la legislación relacionada con las contrataciones públicas.

Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea, con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta 2027.EFE

