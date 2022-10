Bagnaia no pudo con Quartararo y Ogura tampoco con Fernández

Juan Antonio Lladós

Sepang (Malasia), 24 oct. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) no pudo deshacerse de su rival, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) para proclamarse campeón del mundo de MotoGP, como tampoco el japonés Ai Ogura (Kalex) pudo con el español Augusto Fernández (Kalex) en Moto2, en el Gran Premio de Malasia disputado en Sepang.

Las "cuentas" de Bagnaia eran mucho más fáciles que las de Ogura, pues le bastaba con ganar la carrera de MotoGP y que su rival no acabase en el podio, pero ya en los entrenamientos se pudo ver que no iba a ser un objetivo fácil, aunque al apagarse el semáforo el italiano se transformó y con una espectacular salida pasó de la novena a la segunda posición con solo recorrer el final de recta.

Pero si Bagnaia había hecho bien "los deberes", tampoco defraudó el francés Quartararo que, como él, recuperó muchísimas posiciones, sobreponiéndose al dolor en su mano izquierda, para vender cara su derrota y el título mundial que ostenta desde 2021.

Tanto uno como el otro cumplieron con el guión preestablecido, en el que se les coló el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) que iba camino de conseguir su primera victoria de la temporada, pero una vez más una caída cuando era líder destacado le dejó inédito y entregó en bandeja la pelea por la victoria y, por ende, el campeonato, a quienes más se jugaban en pista, pero ninguno de los dos falló.

Quien sí lo hizo fue Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP, que ni estuvieron al nivel deseado durante los entrenamientos, ni tampoco en la carrera y la décima plaza fue la recompensa justa a un desempeño un tanto discreto, acuciados tanto él como su compañero de equipo, Maverick Viñales, por numerosos problemas de deslizamiento del tren trasero de sus motos.

Queda una carrera por disputarse, la de la Comunidad Valenciana, en la que "Pecco" Bagnaia apenas necesita dos puntos para proclamarse campeón, pero por lo visto en Sepang, Fabio Quartararo no se lo va a poner nada fácil.

Distinta fue la situación en Moto2 pues Ai Ogura necesitaba unas "matemáticas" muy distintas a las de Bagnaia, con apenas 3,5 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández y aunque la ambición del japonés no dejó lugar para la duda, su efectividad quedó en entredicho al irse por los suelos, debido a un error de cálculo en la última vuelta.

Las cábalas previas a la carrera indicaban que Ai Ogura sería campeón si ganaba la carrera y Augusto Fernández quedaba del decimotercero para atrás, pero Augusto Fernández era quinto en esa última vuelta.

Así, Ai Ogura pasó de sumar nueve puntos más que su rival, veinte del segundo por once del quinto, a no acumular ninguno en su cuenta particular, en tanto que el español ganaba una plaza y sumaba trece puntos más que él, recuperando el liderato en el campeonato del mundo y haciendo que ahora, todo dependa del español.

Con el título decidido en Moto3, el interés en la categoría se centra en la pelea por el subcampeonato entre el español Sergio García Dols (GasGas) y el italiano Dennis Foggia (Honda), que se resolvió en favor del primero, que acabó tercero, con su rival sexto; un pasito más para ser el segundo del mundo en la última carrera "de casa", en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana dentro de catorce días en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste. EFE

