Verstappen: "Sin Mateschitz no hubiera estado aquí"

Redacción deportes, 22 oct. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) recordó al empresario austríaco Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, al que consideró responsable de sus éxitos en la Fórmula 1 y cuyo fallecimiento trascendió minutos antes de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos, en la que el ya campeón del mundo fue tercero, aunque saldrá segundo.

"Para nosotros ha sido un duro comienzo de la calificación y después no te importa el resultado, lo que ha sucedido hoy, por lo que ha significado para la Fórmula 1, el equipo y para mí… Sin él, no hubiera estado hoy aquí y no hubiera tenido el éxito que he tenido", admitió en la rueda de prensa oficial.

Verstappen explicó que "por suerte" pudo ver a Mateschitz "hace un par de semanas" y pasaron "algo de tiempo juntos".

Antes de esa comparecencia, en la entrevista a pie de pista del Circuito de las Américas, el neerlandés había explicado que ahora le queda la "carrera por delante" para "intentar" que el fundador de Red Bull se sienta "orgulloso" allá donde esté.

El bicampeón del mundo advirtió de que el Red Bull, "en carrera suele ser un poco más fuerte que en clasificación" y dijo que espera "una buena carrera" este domingo, en la que partirá al lado del español Carlos Sainz (Ferrari). EFE

1010152

caf/fp