Coudet ironiza sobre su futuro: “Prefiero que no me ratifiquen”

Vigo (España), 23 oct. El argentino Eduardo “Chacho” Coudet ironizó este domingo sobre su situación en el Celta de Vigo en la víspera de recibir al Getafe en Balaídos, cinco días después del “desastre” de Valladolid (4-1).

“Los entrenadores somos esclavos de los resultados, no es algo que tome como un drama. No ganar me deja dormir poco”, reconoció en rueda de prensa el técnico celeste, que no ha hablado “nada” con los dirigentes del club tras el choque en el José Zorrilla.

“Obviamente, está la exigencia, que es lógica y está bien que así lo hago el club. Pero prefiero que no me ratifiquen porque cada vez que te ratifican estás al horno”, bromeó Coudet, para quien los números de su equipo son “muy buenos” pese a que no están acompañando los resultados.

“Por méritos no te dan puntos. Para mí no es más importante ganar la posesión que ganar puntos. La presión está y estoy acostumbrado a que haya mucha más. La peor presión mía es la interna, la que tengo conmigo mismo”, aclaró.

Coudet confía en que la debacle de Pucela haya sido “un cachetazo a tiempo”, sin esconder que su equipo necesita mejorar, sobre todo en las acciones defensivas a balón parado.

“Lo estamos trabajando, tenemos déficits. En el defensivo no teníamos problemas generalmente, éramos de los mejores en cuanto a números, y ahora en dos partidos seguidos nos han convertido. La primera manera de mejorar es reconocer los errores”, manifestó.

Auguró un partido “apretado” ante un Getafe que, a su juicio, ha encontrado “la forma de jugar” con el sistema 1-5-3-2, por eso entiende que para sus intereses sería muy importante que lograran “abrir rápidamente” el marcador. EFE

1010153

dmg/sab