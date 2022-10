Aleix Espargaró lamenta que al final "conducir la moto ha sido un mal sueño"

Sepang (Malasia), 23 oct. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) reconoció este domingo, tras el Gran Premio de Malasia de MotoGP estar "triste" por este final de campeonato, aunque para él "otros dirán maldito inicio de campeonato",

"Pero para nosotros ha sido un mal sueño; y el resumen es que esta moto ha sido un espectáculo de conducir prácticamente todo el año, ha sido un lujo, y ahora es un mal sueño, no lo entiendo muy bien, no tenemos nada de tracción, los motores no corren absolutamente nada… Un mal sueño", declaró Aleix Espargaró en el circuito de Sepang.

"Si analizas la clasificación de hoy están las Ducati delante, pero Fabio (Quartararo) ha hecho una buena carrera y ha sido tercero, hay alguna KTM delante nuestro, la Suzuki de Rins también… Más o menos la clasificación es ésa, pero nosotros hemos dado un paso atrás enorme y lo comentaba con Maverick (Viñales), que menos mal que está él; porque si no, lo normal y lo lógico es que el equipo hubiera pensado que quizás yo no voy tan rápido en estos circuitos e incluso a mí me hubieran entrado dudas, pero es que él ha ganado aquí, en Australia, y hemos ido muy despacio porque las motos no funcionan, no hay nada de tracción, es muy difícil".

"Yo no soy tonto, soy consciente de que era muy difícil ganar el Mundial, pero me habría gustado luchar hasta el final con los resultados que hemos estado haciendo en la primera mitad de año, y hemos hecho el ridículo en estas últimas carreras y ahora peligra hasta la tercera posición", se lamenta Aleix Espargaró.

"Veréis que el año que viene en el parón del verano estaremos las dos Aprilia delante luchando por el campeonato, no tengáis ninguna duda, pero no puedes mirar al futuro cuando va así, tienes que mirar al presente e intentar sacar petróleo, y es una pena lo que hemos perdido, si bien es verdad que he cometido algunos errores este año; pero he acabado todas las carreras, he estado delante, y si miras las últimas cuatro carreras, he cogido quince puntos, eso es increíble, cuando en Europa en cuatro o cinco cogía sesenta", recuerda el piloto de Aprilia.

"Yo creo que ni ellos saben muy bien qué está pasando -por Aprilia-, al menos eso creo. Y si lo saben, tampoco me lo han dicho, pero les he pedido que, obviamente, ahora hay que hacer un análisis grande e intentar entender qué nos está pasando para el futuro, que es el año que viene, y también Valencia, pero necesito dos motos nuevas, chasis, basculante, todo nuevo, para intentar hacer una buena carrera y luchar por el podio", exige Aleix Espargaró.

"El año que hemos hecho es de locos, una cosa no quita a la otra, nadie lo hubiera dicho, llevo casi 220 puntos, estoy tercero del mundo a falta de una carrera, "poles", he ganado una carrera, he hecho un montón de podios, es brutal el año que hemos conseguido y somos competitivos, eso es bueno y malo, pero nunca es suficiente. Siempre hay que querer más pero me hubiera conformado con seguir al mismo nivel que estuve en la primera mitad de año, luchando con los mejores hasta el final, y si luego lo pierdes, lo pierdes", continúa.

"Yo estoy muy orgulloso de todo el equipo Aprilia, desde el primer mecánico al último, los ingenieros, el presidente, con Maverick hemos hecho un trabajo brutal de equipo la semana pasada leía unas declaraciones del test de Malasia y dije 'va a ser muy importante el trabajo en equipo, el crecer, el hacer mejorar la moto', y lo hemos conseguido, hemos hecho un año impresionante, pero una cosa no quita la otra porque se nos ha quedado grande, aunque espero que nos sirva para aprender y que en el futuro podamos alargarlo", comentó sobre su temporada.

"Yo creo que es algo técnico, de desgaste de material, no lo sé, pero las motos no corren absolutamente nada, si miráis las velocidades de la carrera, perdía cerca de 18-20 km/h. en todas las vueltas, cuando mi moto era un misil la primera parte del año", insiste Espargaró. EFE

