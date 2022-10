"Pecco" Bagnaia: "Soy humano y empiezo a sentir la presión"

Sepang (Malasia), 22 oct. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que podría proclamarse matemáticamente campeón en la carrera de Malasia este domingo en Sepang, ha reconoció tras acabar noveno los entrenamientos que es humano y que empieza a "sentir la presión".

"Soy humano y empiezo a sentir la presión, pero creo que esto es normal, tenía que haber sido lo suficientemente listo para entender que con mi ritmo podría haber estado en las primera línea sin forzar tanto, pero empujé demasiado en la curva cuatro y perdí la rueda delantera. Ese fue el gran error", lamentó Bagnaia, quien no obstante afirmó que no ha sido su día más difícil.

"Fue más difícil el inicio de temporada, cuando estaba empujando y acababa atrás o en caída, aquellos momentos sí que eran difíciles, hoy lo único positivo que puedo sacar es el FP4 y el tiempo en la Q1, obviamente, porque en los primeros he sido muy constante y he tenido un buen ritmo con neumático usado y a partir de ahí, he hecho todo lo posible por arruinar el día", lamentó el piloto italiano de Ducati.

"Fabio está peor que yo incluso porque con su caída en el FP4 se ha roto un dedo y lo único que puedo decir es que lo siento por él ya que creo que no se merece la mala suerte que está teniendo en las últimas carreras, en cuanto a Aleix, creo que él está sufriendo mucho desde que arrancó el Gran Premio y cuando estaba siguiendo a Jorge Martín tuvo una caída y sin ella quizás me habría adelantado en la parrilla, así que ninguno de los tres hemos tenido un gran sábado", dijo de las opciones de todos sus rivales.

Del resto de pilotos de Ducati comentó que "si tienen la posibilidad de ganar, lo van a hacer como siempre, aunque quizás mañana sea el día de asumir órdenes de equipo, pero veremos, porque primero tengo que estar delante en carrera y ser inteligente".

"Intentaré luchar por la mejor posición posible, lo que no será correcto para mí será forzar demasiado pero un buen resultado sería estar por delante de mis rivales, porque llegaré a Valencia con más presión que aquí, seguro, pero con una diferencia mayor y por eso será importante ser inteligentes en la carrera mañana", dijo Bagnaia.

"Empiezo noveno, pero entre la parrilla y la primera curva hay una recta muy larga, así que intentaré adelantar pilotos por aceleración, pero también será importante gestionar el neumático delantero, porque cuando sigues a un piloto sube la presión y se convierte en más peligroso y, sinceramente, mis sensaciones encima de la moto son fantásticas pues puedo frenar como quiero, tengo velocidad en la salida de las curvas e incluso el agarre del neumático con muchas vueltas es bueno. Todo por parte de la moto está muy bien", asegura sin dudar el líder del campeonato. EFE

