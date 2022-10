Oblak se entrena con el grupo

Majadahonda (Madrid), 22 oct. Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, retornó este sábado a los entrenamientos con el grupo, se ejercitó con normalidad en la última sesión, aparentemente recuperado para el partido del domingo contra el Betis, después de la conmoción y el traumatismo en el hombre derecho sufrido contra el Athletic Club, que lo apartó ante el Rayo y que lo pone en duda para ser titular en el Benito Villamarín.

Es el primer entrenamiento de la semana para el guardameta desde el percance sufrido con el golpe con Álex Berenguer en el duelo del pasado sábado en San Mamés. Desde entonces, no pudo entrenarse ni el domingo ni el lunes pasados, tampoco pudo jugar el martes contra el Rayo Vallecano, ni ejercitarse al mismo ritmo de sus compañeros ni el jueves ni el viernes, hasta este sábado, cuando ya sí se reincorporó al trabajo, a un día de medirse al Betis, pendiente de si forma o no parte de la convocatoria y del once.

Por tercer día seguido, a la vez, tanto Felipe Monteiro como Sergio Reguilón se entrenaron con el grupo, ya recuperados de sus respectivas lesiones; una lesión muscular en el caso del central brasileño, fuera de los últimos seis compromisos, y una intervención de una pubalgia en el del lateral madrileño, que se ha perdido los diez partidos hasta ahora desde su fichaje por el Atlético de Madrid, completado el pasado 30 de agosto. Ya ultima su puesta a punto, aunque no parece que vaya a viajar a Sevilla.

No están disponibles aún ni Marcos Llorente ni Koke Resurrección ni Thomas Lemar por dolencias musculares. El primero será baja por quinto partido consecutivo, el capitán por segundo duelo seguido y el internacional francés, lesionado el pasado martes contra el Rayo Vallecano, por primer encuentro. EFE

