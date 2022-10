Márquez: "Se tienen que alinear todas las vírgenes", para ser "top cinco"

Sepang (Malasia), 22 oct. El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), a pesar de ser tercero, ha asegurado entre sonrisas y cierta vehemencia que "para hacer aquí un 'top cinco' se tienen que alinear todas las vírgenes".

"En Australia dije que si se cuadraba se podía hacer podio y se cuadró, se pudo hacer podio, y aquí un 'top cinco' se tienen que alinear todas las vírgenes", señaló entre sonrisas, para reconocer que "una posición real es del siete al diez o del ocho al diez y eso es así viendo los ritmos".

El piloto de Repsol Honda realizó una muy buena vuelta pero reconoció que "no tenía pinta, sobre todo por la mañana". "No tenía sensaciones, no las tenía y ya ayer lo dije, que no tenía ninguna sensación y esta mañana tampoco, y no había mucho más y por eso he buscado rueda, para ver si con el rebufo podía salvar algo, como todos los pilotos Honda, aunque en este circuito he visto bastantes pilotos saliendo del box corriendo".

"Casi todos haciendo el 'chiquito' (sonrisas), empecé yo en Australia y ya lo hacen todos, pero porque se nota y dentro del reglamento pues si tú eres competitivo tienes que ir al límite y buscarte la vida de cualquier manera, tanto en una vuelta como en la otra se han caído los dos al principio -en alusión a Miller y Bagnaia cuando seguía su rueda-, en el primer sector, y aún así he podido hacer la vuelta solo y me ha salido, lo cual es sorprendente y creo que estoy más contento por hacer la vuelta solo que por la primera línea", aseguró Márquez.

"Y eso es importante pues no estoy pilotando fácil, no me sale fácil como en Australia o incluso en Buriram, aquí me voy peleando con la moto, pero hacer una vuelta solo hacía mucho tiempo que no la hacía, desde Jerez 2020, y que me saliera bien", recordó Marc Márquez.

"En Buriram sí que iba solo a ritmo, pero en una vuelta seca necesitaba a alguien delante y es como todo, si tuviera motor la vuelta sólo sale más fácil, pero cuando pierdes en las rectas o estas buscando rebufos para encontrar un poquito, más pues todo es más difícil, así que espero que el año que viene en esto también se de un salto", señaló el piloto de Repsol Honda.

Ante la tesitura de una carrera en seco o en mojado, Marc Márquez recalcó: "Digo lo mismo de siempre, en seco cogeremos más información y para mi físico me servirá más, aunque en seco sé que sufriré mucho más, pero para mi físico, para entrenar, me servirá más, y en mojado se abre todo, pero es que en agua ayer las sensaciones no fueron nada buenas, iba mal, iba incómodo, no tenía ni sensaciones ni ritmo ni vuelta rápida, pero sí que tenemos preparada una puesta punto diferente porque el equipo vio cuatro cosas para agua, y en seco hay cero opción incluso de hacer 'top cinco', bueno creo, nunca se sabe".

Ante la incredulidad de sus afirmaciones por parte de los periodistas les instó "a mirar los papeles del FP4". "Veréis, ojalá pudiera, pero me voy peleando con la moto y una vuelta la salvas, pero todas las vueltas no las puedes salvar, porque al final te caes como me ha pasado en el FP4 cuando intentaba hacer un ritmo algo superior de lo que realmente sentía".

En lo que a los aspirantes al título se refiere, el piloto de Repsol Honda recordó que "cuando te juegas un mundial en Malasia, en dos carreras -antes del final-, pues no fluye igual, a todo el mundo le pasa". "A todos los campeones nos cuesta más fluir, que las cosas salgan perfectas, hay un poco más de nervios y sí que es verdad que hoy se han caído los tres".

"Se han caído los tres y no sé como salen -noveno Bagnaia, Aleix décimo y Fabio duodécimo- bueno, yo creo que el que lo tiene mejor es Bagnaia, que es el que está yendo más rápido, pero no sé cómo le han cuadrado las cosas ni en el FP3, que le ha estorbado Morbidelli en la vuelta, y luego se ha caído cuando venía rápido, y ahora -en la clasificación- también se ha caído cuando venía rapidísimo, pero el mundial es esto, es gestionar también la presión y saber pilotar con presión, que no es fácil", afirmó Márquez. EFE

JLL/ea