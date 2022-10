La encrucijada de Simeone, la victoria pendiente de Pellegrini

Sevilla/Madrid, 22 oct. El 7 de enero de 2012 marca el origen del Atlético de Madrid de Diego Simeone, que empezó su era con un 0-0 contra Manuel Pellegrini, entonces en el Málaga; el primero de los ocho duelos entre ambos en los que el técnico argentino ha sido invencible para el entrenador chileno, ahora en el Betis y con el que se enfrenta este domingo en plena pugna por la Liga de Campeones, entre la encrucijada que vive casi en cada compromiso el preparador rojiblanco y la victoria pendiente del hombre que dirige al mejor local de la Liga, que ha ganado cada uno de sus cinco partidos en el Benito Villamarín.

A estas alturas, con diez partidos disputados, el Atlético de Madrid, cuarto, y el Real Betis, quinto, suman los mismos 20 puntos, parten al inicio de la jornada a ocho de la cima de la clasificación que domina el Real Madrid y perciben de cerca el acecho del Athletic, sexto con dos puntos menos que ellos, pero el conjunto rojiblanco está diseñado para mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, en esa exigencia incesante que tiene desde que Simeone disparó al equipo a cotas inimaginables antes de su llegada, cuando la crisis era insistente.

No vale sólo con entrar en Europa, como entonces. Ni tampoco, ni siquiera, con cumplir el objetivo que lo plantea el club cada curso: las plazas de la Liga de Campeones. Necesita competir por la Liga. Lo impone la ambición propia y de sus futbolistas. También el pasado reciente, cuando fue capaz de doblegar dos veces al Real Madrid y al Barcelona en una Liga entera. Un hecho insólito, sólo propio de él, en las últimas 18 temporadas del torneo.

Alejado ahora de nuevo, por el 1-1 que concedió a última hora contra el Rayo Vallecano, con la duda persistente de si fue más demérito del Atlético que mérito de su rival, cada partido lo pone en el alambre, al borde del desconcuelo de quedarse fuera de sus aspiraciones reales con tan poco recorrido en el campeonato, ni siquiera un tercio aún, sin que incluso no haya llegado el parón del Mundial de Qatar 2022. Debe ganar, ganar y ganar.

Lo había hecho en tres jornadas consecutivas hasta el empate del pasado martes en el estadio Metropolitano; un frenazo indudable para el conjunto rojiblanco, que se mueve mucho mejor como visitante -es el segundo mejor de esta Liga, sólo superado por el Real Madrid-, con un balance de cuatro victorias, un empate, ocho goles a favor y sólo uno en contra, precisamente el único desplazamiento que cedió puntos, el 1-1 con la Real Sociedad.

Nunca ha perdido Simeone con Pellegrini, cuyo Betis ha logrado un pleno de cinco victorias como local esta Liga. De hecho, de sus 20 puntos, solo cinco los ha sacado fuera de la capital andaluza, entre ellos el sumado el pasado miércoles en Cádiz (0-0), donde el equipo no hizo ni mucho menos su mejor partido del curso y, para más males, sufrió la expulsión poco antes de la conclusión de uno de sus hombres franquicia, el mediapunta Sergio Canales.

El cántabro había salido en el Nuevo Mirandilla a la hora de juego precisamente para estar algo mas descansado para la cita de este domingo, pero vio dos tarjetas amarillas por hacer observaciones al árbitro y ello le impedirá estar ante el Atlético, una baja significativa en la formación andaluza.

Puede compensar esta ausencia la vuelta tras varias semanas por una lesión muscular de otro mediapunta y también muy importante en el esquema bético, el francés Nabil Fekir, quien ha forzado esta semana para no perderse el partido.

Pellegrini, incluso, adelantó este sábado en su comparecencia de prensa que el internacional galo estará el domingo entre los inscritos, aunque también puntualizó que deberán valorar aún si será titular o saldrá en el trascurso del choque.

La otra baja segura, además de Canales, en esta jornada solo sería la del delantero Juanmi Jiménez, quien se recupera de una grave lesión de tobillo que le va a tener fuera del equipo varios meses.

Pellegrini, fiel a su idea de rotar mucho de un partido a otro al jugar cada tres días, probablemente volverá a poner de titular, tras no hacerlo el miércoles, a futbolistas como el portero portugués Rui Silva, al lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly, el central italobrasileño Luiz Felipe, el lateral izquierdo Alex Moreno o el delantero Borja Iglesias.

Enfrente, Simeone tiene definido casi todo su once. Hay dos dudas. Una en la portería, por la conmoción sufrida el pasado sábado por Jan Oblak contra el Athletic Club, que lo apartó del duelo del martes contra el Rayo y de toda la semana de entrenamientos hasta este sábado, cuando se reincorporó a la dinámica de equipo y a la convocatoria. Apunta al once titular. Si no juega de inicio sería suplido por Ivo Grbic, revelado como recambio de garantías.

La otra está en la banda derecha, entre Rodrigo de Paul, elegido para la titularidad en los dos encuentros más recientes, o Ángel Correa, autor de tres goles, suplente en los dos últimos choques y la opción más probable a día de hoy, en una alineación que sostendrá la base defensiva de los últimos partidos y de toda la campaña, salvo que haya lesiones (Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez y Reinildo Mandava); mantendrá a Geoffrey Kondogbia y Axel Witsel juntos en el medio campo, por la baja por lesión de Koke Resurrección; dará de nuevo recorrido por la izquierda a Saúl Ñíguez y repetirá con la delantera más titular a día de hoy: Álvaro Morata y Antoine Griezmann, con la alternativa de Carrasco para el delantero madrileño.

Hace seis partidos, desde el derbi contra el Real Madrid, que ya no tiene sitio en ella Joao Félix, cuya suplencia se alargará aún más en el Benito Villamarín, por séptimo encuentro consecutivo, como el penúltimo futbolista de la fila en ese tramo de partidos. Nada más Mario Hermoso ha jugado menos que él en ese periodo, sin contar a Felipe Monteiro y Sergio Reguilón, que fueron baja en cada uno de esos choques y que ya ultiman su puesta a punto, con la duda de si el brasileño retornará ya a la convocatoria de Simeone, con las bajas seguras por lesión de Koke, Marcos Llorente y Thomas Lemar.

- Alineaciones probables:

Betis: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Luiz Henrique, Fekir o Joaquín, Rodri; y Borja Iglesias.

Atlético de Madrid: Oblak o Grbic; Molina, Savic, Giménez, Reinildo; Correa o De Paul, Witsel, Kondogbia, Saúl; Griezmann, Morata.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 16.15 (CET) (14.15 GMT).

Puestos: Betis (5º. 20 puntos); Atlético (4º. 20 puntos).

La clave: Ambos llegan al partido tras sendos traspiés en la jornada intersemanal y deben recuperarse en lo físico y anímico para ganar en autoestima en un partido que reúne a dos conjuntos que pelean ahora consolidarse en puestos de la Liga de Campeones.

El dato: El Betis sólo ha ganado tres de los diecinueve partidos que ha disputado como local frente al Atlético de Madrid en lo que va de siglo XXI, periodo en el que además ha cosechado seis empates y diez derrotas.

La frase: Pellegrini: "El Atlético de Madrid es uno de los equipos mas poderosos de LaLiga".

El entorno: Se espera, como siempre, un ambiente de gala en el estadio Benito Villamarín, donde el equipo local ha ganado hasta ahora los cinco partidos de LaLiga que ha disputado.

