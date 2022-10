Correa toma ventaja sobre De Paul para el once de Simeone

Majadahonda (Madrid), 22 oct. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este sábado su once para el partido dominical contra el Betis, con Ángel Correa como probable titular en la banda derecha, en lugar de Rodrigo de Paul, según las pruebas en el entrenamiento matutino de este sábado en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en el que también manejó la variante de Yannick Carrasco para el lado derecho en el tramo final.

En principio, a la espera de si Jan Oblak está listo o no para partir del once (sí va a entrar en la convocatoria) después de la conmoción sufrida el pasado sábado contra el Athletic Club, el once que idea el técnico argentino estaría formado por los defensas Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez y Reinildo Mandava; los centrocampistas Ángel Correa, Axel Witsel, Geoffrey Kondogbia y Saúl Ñíguez; y los delanteros Antoine Griezmann y Álvaro Morata, según el último ensayo.

Durante la sesión probó una variante: Yannick Carrasco entró en la derecha, con el consecuente traslado de Correa a la punta del ataque. Morata pasó entonces al teórico conjunto suplente.