Congreso de Mujeres analiza el impacto de la ley polaca sobre el aborto

Łukasz Olender

Toruń (Polonia), 22 oct (EFE) - Limitar aún más el acceso a la interrupción del embarazo en Polonia hace dos años no ha eliminado el aborto en el país, afirmaron activistas en el Congreso Europeo de Mujeres, que se celebra hoy en la ciudad polaca de Toruń.

Por el contrario, Polonia exporta el aborto a países con mejor acceso a la interrupción del embarazo, sostuvieron.

Un millar de políticos y activistas se reunieron en este congreso, organizado por el partido Nueva Izquierda y el Partido de los Socialistas Europeos, exactamente dos años después de que el Tribunal Constitucional decidiera que la interrupción del embarazo por daños graves e irreversibles del feto es contraria a la Constitución polaca.

El 22 de octubre de 2020, el Constitucional, dominado por los jueces elegidos por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), se pronunció acerca de la petición de decidir sobre el asunto, preparada por los dos diputados del PiS y firmada por 119 parlamentarios ultraconservadores.

La sentencia del tribunal limitó la posibilidad de abortar legalmente en Polonia con asistencia médica a dos casos: cuando el embarazo es una amenaza para la vida y la salud de la mujer o si es resultado de una violación o una relación incestuosa.

La abogada y activista por los derechos humanos Kamila Ferenc, presente en el congreso, subrayó que la limitación del acceso al aborto en los dos últimos años ha influido gravemente en la atención perigestacional en Polonia.

"Las mujeres no se sienten seguras y su salud no está debidamente protegida. No es sólo porque no reciban ayuda en casos de embarazo no deseado o cuando el feto está dañado. La sentencia del tribunal afectó a su confianza en que recibirán la ayuda adecuada también en los casos en los que el embarazo pone en peligro su salud y su vida", dijo Ferenc a EFE.

La activista trabaja para la Fundación para la Mujer y la Planificación Familiar FEDERA que, según dijo, en los últimos dos años presentó treinta casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Gobierno polaco por no proporcionar a sus ciudadanos la atención adecuada.

Por su parte, Natalia Broniarczyk, activista de Aborto sin Fronteras (ASF), subrayó que limitar aún más el acceso al aborto no impide que las mujeres interrumpan su embarazo.

Esta organización se creó en 2019 para ayudar a las mujeres a acceder al aborto farmacológico o en clínicas del extranjero.

En dos años, la iniciativa, que reúne a seis organizaciones de derechos de la mujer de Europa y Polonia, facilitó el acceso al aborto a 78.000 mujeres.

"De las 78.000 personas con embarazos no deseados, el 99 % abortó en casa con medicamentos abortivos. Sin embargo, dos mil tuvieron que viajar al extranjero", dijo Broniarczyk durante su presentación.

Según sus estimaciones, unas 94 mujeres al día toman píldoras abortivas en Polonia y otras cuatro viajan al extranjero para interrumpir el embarazo.

En ese sentido, subrayó que dos años después de la decisión del Constitucional, Polonia está exportando el aborto a estados con leyes más liberales.

Señaló que la mayoría de mujeres que tuvieron que viajar para abortar, hace dos años podrían haber interrumpido el embarazo en Polonia.

"Polonia no sólo complicó nuestras vidas. Polonia complicó la vida de la sanidad holandesa y de otros países. Polonia simplemente exporta el problema al exterior. Son sobre todo médicos holandeses los que tienen que gestionar casos de embarazos patológicos. A menudo reciben pacientes de Polonia que ni siquiera son conscientes de su mal estado de salud", dijo.

Durante el debate en el Congreso Europeo de Mujeres, se destacó que la decisión del Constitucional se tomó en contra de la voluntad de la mayoría de los polacos y provocó protestas masivas.

Además, según sondeos realizados por la constuItora IPSOS en mayo para el portal OKO.press, la sentencia del Constitucional cambió significativamente la perspectiva del aborto en Polonia.

Así, si según las encuestas realizadas en 2019, el 53 % de los polacos apoyaba el derecho al aborto hasta la semana 12 de embarazo, a finales de 2020 el respaldo subió hasta el 66 % y se mantenía en el mismo nivel en mayo de 2022. EFE

lo/egw/amg

(foto) (vídeo)