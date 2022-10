Arranca la innovadora "Hackathon" para proteger a los periodistas colombianos

Bogotá, 22 oct. Con propuestas innovadoras que van desde la protección de datos hasta alertas a ONG por amenazas, cuatro grupos de jóvenes arrancaron este sábado la "Hackathon para un periodismo por la paz" en el Festival Gabo con el objetivo de crear una aplicación para mejorar la seguridad de los periodistas colombianos en zonas de riesgo.

La iniciativa de la Agencia EFE, la Fundación Gabo y Minsait, una compañía de Indra, en colaboración de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), convocó a jóvenes periodistas e ingenieros que trabajan de la mano para ofrecer una solución digital en un país donde la violencia contra la prensa no cesa.

La iniciativa, que será premiada con 2.500 dólares para el equipo ganador, surge debido al aumento del riesgo para el ejercicio del periodismo en Colombia, donde, según cifras de la FLIP, hubo amenazas a alrededor de 97 medios y periodistas entre el 1 de enero y el 20 de mayo de este año, según el último balance disponible de esa fundación.

Justamente en el último mes y medio tres periodistas fueron asesinados en Colombia: uno de ellos, Rafael Emiro Moreno, el domingo pasado en el departamento caribeño de Córdoba, y los otros dos Leiner Montero y Dilia Contreras, en Magdalena (norte) el 28 de agosto.

La Hackathon se realiza este sábado y domingo en jornadas continuas en el Gimnasio Moderno de Bogotá durante el Festival Gabo.

La evaluación de las aplicaciones será mixta, a través de un jurado de expertos, y también por votación popular, entre usuarios que pondrán previamente las soluciones a prueba.

PROPUESTAS CREATIVAS

Una de las participantes de la Hackathon es Geraldine Imbett, una periodista cuyo equipo se postuló con una propuesta de "innovación digital en una aplicación que le permita al periodista, a través de un mensaje de texto que pueda llegar después por Intranet, decir que está en peligro pero aparte de esto que pueda almacenar todo el trabajo que esté haciendo en diferentes partes de Colombia".

"Es decir que si me voy al Amazonas y estoy trabajando sobre un proyecto de corrupción y necesito guardar todo eso, y no en mi celular por si en algún momento me pasa algo, quede guardado en una nube que yo pueda compartir con otras personas a través de un programa que tenemos directamente para la APP", dijo a EFE.

Imbett añadió: "Este periodismo por la paz y la construcción social que estamos haciendo es para sentirnos un poco más seguros al momento de trabajar en el campo".

Laura Poveda, por su parte, trabaja en un equipo que está creando una idea en la que el periodista tenga, a través de una aplicación, la "opción de qué hacer".

"La aplicación le brinda al periodista la oportunidad de que se informe y que tenga no necesariamente que ir a la Policía, sino a otras organizaciones que trabajan para que el periodista esté seguro", explica a EFE.

Otra de las propuestas es la del equipo de María Paula Guzmán, que trabaja junto a tres ingenieros en una aplicación para tener "la funcionalidad principal de una alerta" y también otra en la que un periodista, cuando esté en una zona de riesgo, sea notificado de que entró en ese lugar.

"Si no estuviera todavía allí, la idea es que pueda acceder a un mapa en el cual pueda encontrar distintos datos históricos sobre violencias en ese lugar y otros datos que le permitan comprender la región", señala a EFE.

La última iniciativa es la del grupo de Pablo Navarrete, que trae una propuesta llamada "la alerta", que busca "no solamente darle herramientas a los periodistas sino hacer toda una caracterización" de los comunicadores que pueda servirle a entidades que protejan a la prensa con respecto al nivel de inseguridad que tienen los reporteros.

"Pretendemos hacer también una caja de herramientas para periodistas en procesos de postrauma", añade a EFE el joven sobre la iniciativa que participa en la Hackathon.