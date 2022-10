Anécdotas de la Copa Libertadores de la S a la Z: Simpson

Redacción Deportes, 22 oct. Simpson, Bart Simpson.

El apodo se lo ganó el centrocampista Iker Munianin poco después de llegar al vestuario del Athletic Club, en Lezama, donde se convirtió en el jugador más joven en debutar en un partido oficial, con apenas 16 años, 7 meses y 11 días, el 30 de julio de 2009.

¿Por qué Bart Simpson?

Porque el navarro, hoy con 29 años, tenía un carácter rebelde. y no solo eso, sus compañeros pronto entendieron y sufrieron los rigores de su mecha corta.

Muniain dice que ha cambiado, y quienes le conocen ven en él a un tipo de gran humor, el único que tuvo licencia para sacarle sonrisas durante los entrenamientos al argentino Marcelo Bielsa.

En sus múltiples facetas, el de Pamplona tiene otra poco conocida por muchos: la de apasionado hincha de River Plate.

Tanta, que fue capaz de abandonar la concentración de su equipo para verle jugar en la extraña final de la Copa Libertadores de 2018 con Boca Juniors decidida el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu.

"Se daba la circunstancia de que yo jugaba con mi equipo el lunes, y este partido era el domingo. Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador, había uno nuevo. O sea, la peor situación", contó tiempo después el hoy capitán del equipo rojiblanco.

Muniain pensó en un plan para ir hasta Madrid, mezclarse entre la multitud como un hincha más del Millonario y regresar en la noche para estar al día siguiente a disposición de su equipo, en el que por entonces no era titular.

"Yo soy muy fanático de River Plate, entonces me dije: hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a verlo. Tengo que estar con mi equipo, ¿No?", añadió el diez.

El plan cuidadosamente urdido estuvo a punto de ser estropeado por un policía que revisaba a los hinchas-

Muniain había decidido disfrazarse con una peluca, gafas oscuras, gorra y mascarilla.

"El policía me miraba, me miraba mientras me cacheaba. Me miraba a la cara. Al final me dice: pase, pase", recordó.

Con nerviosismo, 'Bart Simpson' Muniain, el hombre de las múltiples facetas, ingresó a pasos largos en busca de su lugar en la tribuna, y cuando se sintió a salvo, giró en busca del policía, que aún le miraba con expresión de "sé quién eres". EFE

