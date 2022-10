Aleix Espargaró reconoce que no tiene "la velocidad que esperaba"

Sepang (Malasia), 22 oct. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), aún con opciones matemáticas al título mundial de MotoGP y décimo en la clasificación de Malasia, reconoció que había mejorado respecto al primer día pero confesó que "sinceramente", no tuvo "la velocidad que esperaba tener".

"Estoy bastante decepcionado, porque el test aquí fue muy bien y me esperaba luchar con los mejores de tú a tú, y no somos rápidos ninguna de las dos Aprilia, somos los únicos que no estamos al nivel que estuvimos en el test y todos han hecho un tiempo muy parecido, aunque Martín 'la ha sacado del estadio', pero los demás muy parecidos y nosotros hemos perdido casi un segundo, y es muy difícil de entender", señaló Aleix Espargaró.

"Sigo positivo porque mañana es el último día aquí, se acaba el campeonato y hay que darlo todo, pero estoy un poco en 'shock', no entiendo muy bien dentro de mi cabeza por qué soy tan lento pues después del test hicimos una simulación y todas las vueltas eran al ritmo de la que he hecho hoy en la clasificación y es imposible replicarlo; me frustra un poco, pero parece que alguien quiere darnos otra oportunidad y salimos los tres muy cerca y puede pasar de todo con el tiempo, lo voy a dar todo", aseguró Espargaró sobre su pelea con el resto de aspirantes al título mundial de MotoGP, que podría resolverse mañana matemáticamente.

En cuanto a los problemas técnicos, Aleix Espargaró recordó: "Llevamos cuatro carreras Maverick y yo súper lejos, sin tener una explicación clara, somos los mismos y la moto es prácticamente igual a la del test, en cuanto a geometrías, y no conseguimos ser rápidos, para este año quizá ya es demasiado tarde, pero si el año que viene queremos luchar por el título hay que mantener hasta el final la frescura del inicio de año".

"He llegado aquí a 27 puntos, realmente lo tengo más perdido que ganado y eso que estaba convencido de poder luchar por ganar, de verdad, pero he entrado en la segunda clasificación de milagro", insistió Espargaró. EFE

