Viernes, 21 de octubre de 2022 (18.00 GMT)

ITALIA GOBIERNO

Giorgia Meloni, la primera mujer en conquistar el Gobierno de Italia

Roma. La líder de los ultraderechistas Hermanos de Italia (FdI), Giorgia Meloni, conquistó hoy el Gobierno y anunció un Consejo de Ministros eminentemente masculino, pese a que ella será la primera mujer que ocupe el cargo de primera ministra de la historia del país. El presidente de la República, Sergio Mattarella, le encargó la formación de Gobierno como clara ganadora de las elecciones del 25 de septiembre, al frente de una coalición en la que también están la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi.

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN

Ucrania ataca en la región de Jersón con un ojo puesto en Bielorrusia

Moscú/Leópolis. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron hoy su ofensiva en la región sureña de Jersón mientras tenían un ojo puesto en la frontera con Bielorrusia para actuar ante una eventual ofensiva rusa desde el territorio de ese país. Las autoridades prorrusas de la región de Jersón denunciaron hoy que cuatro personas, una de ellas periodista, murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque ucraniano con cohetes contra el ya dañado puente Antonivka, el más próximo a la ciudad de Jersón, la capital regional.

BIELORRUSIA

Lukashenko asegura que Bielorrusia no entrará en la guerra en Ucrania

Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur. "No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos", señaló durante una vista a un complejo militar-industrial en el campo de entrenamiento de armas combinadas de Obuz-Lesnovski, en la región de Brest, cerca de la frontera polaca.

UE

Los líderes de la UE valoran dar apoyo económico a largo plazo a Ucrania

Bruselas. Los líderes de la Unión Europea (UE) abordaron el apoyo económico que necesita Ucrania a largo plazo para hacer frente a sus necesidades más acuciantes mientras se defiende de la invasión de Rusia, con opciones como la concesión de hasta 1.500 millones de euros mensuales a Kiev, durante la cumbre que concluyeron este viernes en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en la rueda de prensa tras la reunión que se contempló la posibilidad de que la UE otorgue unos 1.500 millones de euros al mes para Ucrania a fin de que el país tenga garantizado "un flujo de ingresos predecible y estable”.

EEUU CAPITOLIO

BANNON

Steve Bannon, exasesor de Trump, condenado a cuatro meses de cárcel

Washington. Un tribunal federal de Washington condenó este viernes a Steve Bannon, quien fue asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), a cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El juez Carl Nichols aceptó también la petición de la Fiscalía estadounidense de que Bannon pague una multa, aunque rebajó la suma a 6.500 dólares, frente a los 200.000 que pedía el Departamento de Justicia.

TRUMP

Washington. El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 citó este viernes formalmente al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) a declarar bajo juramento y a entregar documentos. Dicho panel votó a favor de citar a Trump para que ofrezca su testimonio en su última sesión pública celebrada el pasado 13 de octubre.

ONU HAITÍ

El Consejo de Seguridad impone una batería de sanciones a grupos armados en Haití

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad la imposición de sanciones y embargo de armas a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas del país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación. Las sanciones incluyen no solo un embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios.

CRISIS MIGRATORIA

El complejo migratorio más grande de México se construye en Tijuana

Tijuana (México), 21 oct. El complejo migratorio más grande de México se construye en Tijuana, en la frontera con California, en medio de la crisis humanitaria por la deportación de venezolanos y la llegada incesante de haitianos. En los terrenos de la iglesia Embajadores de Jesús, donde en 2016 el pastor Gustavo Banda Aceves comenzó a albergar a los migrantes haitianos que llegaron a Tijuana, hoy se construye la "Ciudad de Dios", considerado el próximo centro más grande de México para recibir a migrantes en tránsito.

CUMBRE ALCALDES

Un ambicioso paquete de préstamos climáticos cierra la Cumbre de Alcaldes

Buenos Aires. Los países latinoamericanos recibirán alrededor de 77.900 millones de dólares hasta 2026 para financiar proyectos relacionados con la acción climática y el desarrollo sostenible, según se anunció este viernes en el cierre de la Cumbre Global de Alcaldes C40, que se celebra en Buenos Aires. El Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF serán los organismos encargados de financiar estas iniciativas, según informó el Gobierno porteño en un comunicado tras la conclusión de esta cita, considerada como la más importante reunión sobre ciudades y cambio climático. EFE

