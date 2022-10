Toyota advierte que podría no alcanzar meta de producción

(Bloomberg) -- Toyota Motor Corp. advirtió que prevé que no logrará su objetivo para el año fiscal de ensamblar 9,7 millones de vehículos, ya que la persistente escasez de semiconductores y otras piezas afecta al fabricante de automóviles y sus rivales mundiales.

El mayor fabricante de automóviles del mundo dijo que producirá 800.000 unidades en noviembre y suspenderá las operaciones en varias de sus plantas en Japón debido al impacto de las restricciones de suministro, dijo Toyota en un comunicado el viernes. De la producción total, se exportarán 550.000 vehículos y el resto se destinará al mercado interno.

La industria automotriz enfrenta una serie de vientos en contra, incluido el aumento de los costos de materiales y logística, fallas en la cadena de suministro global y escasez de piezas derivadas de la propagación del covid-19. Toyota discutirá los detalles de sus resultados corporativos el 1 de noviembre cuando presente los resultados semestrales.

“Sigue siendo difícil mirar hacia el futuro debido al impacto de las piezas de semiconductores y otros factores”, dijo Toyota en el comunicado. “Seguiremos examinando de cerca el suministro de piezas y trabajaremos con partes relacionadas para considerar todas las medidas posibles”.

Las acciones de Toyota cerraron con una caída del 0,8% en Tokio el viernes antes del anuncio de producción de vehículos. Las acciones han bajado un 5,6% este año.

Nota Original:Toyota Warns of Falling Short of Output Goal on Chip Shortages

