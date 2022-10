Scholz niega decisión sobre venta a China de parte del puerto de Hamburgo

Bruselas, 21 oct. El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró este viernes que su Gobierno "no ha tomado ninguna decisión" sobre la posible venta a China de una de las tres terminales de contenedores del puerto de Hamburgo.

"Sobre la petición que ha hecho el consorcio chino (Cosco) no se ha tomado aun ninguna decisión, se tienen que aclarar algunas dudas, como es lo habitual en estas circunstancias", aseguró Scholz en rueda de prensa al término de la cumbre europea que celebraron este jueves y viernes en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Cosco quiere adquirir un 35 % de una de las tres terminales de contenedores operadas por HHLA, mayoritariamente bajo control público, en el puerto de Hamburgo, del que la empresa china es ya el cliente más importante.

La posible venta a China de una parte del puerto de Hamburgo -el segundo mayor de Europa- está provocando malestar en la coalición de Gobierno alemana de socialdemócratas, verdes y liberales.

Todos los ministerios competentes, con Economía -dirigido por el verde Robert Habeck- a la cabeza, se oponen a la venta de partes del puerto a la empresa estatal china Cosco por considerar que entraña un riesgo estratégico.

No obstante, según una investigación de las cadenas públicas regionales "WDR" y "NDR", Scholz está haciendo todo lo posible para que la operación pueda concluirse con éxito, algo que ocurrirá de forma automática a finales de octubre si el Consejo de ministros no toma ninguna decisión al respecto.

El canciller, sin embargo, negó este viernes estar saltándose "los procedimientos habituales" en este tipo de situaciones y defendió la posible venta.

"Nos estamos hablando de vender el puerto, como en otros casos. Hablamos de la posible venta de una terminal y tenemos situaciones similares en otros puertos de Alemania occidental", señaló Scholz.

La polémica sobre la venta de la terminal de contenedores ha estallado precisamente cuando el jefe del Gobierno alemán tiene previsto viajar a China en las próximas semanas, a ser posible antes de la próxima cumbre del G20 en Bali (Indonesia) entre el 15 y 16 de noviembre.

"Forma parte de la buena política de la República Federal de Alemania que se haga (el viaje), porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar los unos con los otros", aseguró Scholz, justo cuando los países de la Unión Europea discutieron hoy hasta qué punto deben revaluar su relación con el gigante asiático.

Sobre este debate, el líder alemán pidió a sus socios europeos "tener en mente" cuáles son "las perspectivas estratégicas" de la UE respecto a cuestiones como las telecomunicaciones, la inteligencia artificial o la fabricación de baterías y el abastecimiento de materias primas.

"No hay ninguna voz relevante en Europa que apueste por la desglobalización. Nadie está diciendo que no debemos exportar, que no debemos invertir, que no debemos importar de China", apuntó el canciller.

Al mismo tiempo señaló que existen "grandes diferencias con China" en cuestiones como los derechos y las libertades civiles, sobre las que "nadie que tenga relaciones con nosotros debería hacerse ilusiones". EFE

