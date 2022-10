Recomiendan eliminar el test de covid de requisitos para entrar a Paraguay

Asunción, 21 oct. El director de Vigilancia de la Salud de Paraguay, Guillermo Sequera, recomendó este viernes se elimine la prueba de covid de los requisitos exigidos para entrar al país a los viajeros no vacunados o que no hayan completado su esquema de inmunización, ante la baja incidencia del virus en el territorio paraguayo.

"Hoy la situación epidemiológica de nuestro país nos da la oportunidad de desescalar una medida", declaró Sequera durante la conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica del país.

En ese contexto, indicó que propondrá al ministro de Salud, Julio Borba, que a partir del lunes 24 de octubre entre en vigor esta decisión.

El funcionario aclaró que Paraguay ha permitido el ingreso de "todos" los visitantes a su territorio, pero exige a quienes no tienen la vacuna contra el covid-19 que presenten una prueba de PCR con resultado negativo.

El encargado de Vigilancia de la Salud detalló que los registros de Migración indican que entre el 1 y el 20 de octubre ingresaron al país más de 25.000 personas por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi (que sirve a Asunción) y los puntos migratorios, de las cuales menos del 1 % no tenía vacunas, por lo que debió someterse al test.

"Y poquísimas personas, creo que no llegan ni a cinco, fueron rechazadas porque no se quisieron hacer el test y no presentaron la vacunación, principalmente extranjeros", sostuvo.

Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 35 personas contrajeron el covid-19 en la semana comprendida entre el 9 y 15 de octubre, de las cuales 11 requirieron hospitalización.

Durante ese periodo, que corresponde a la semana epidemiológica 41, no se registraron muertes a causa de la pandemia.

Las autoridades sanitarias han recomendado hacer un uso "racional" de la mascarilla en establecimientos de salud.

El Gobierno de Paraguay puso fin al uso obligatorio de la mascarilla en abril pasado, cuando levantó la emergencia sanitaria vigente desde marzo de 2020 por la pandemia. EFE

