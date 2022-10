Meloni, Salvini y Berlusconi acuden ante el presidente de la República

Roma, 21 oct. La líder ultraderechista italiana Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones, acudió hoy a la ronda de consultas convocada por el jefe del Estado, Sergio Matterella, que la recibió junto a sus socios, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, en una muestra de la unidad de la coalición de derechas que formará el próximo Gobierno del país.

Meloni, que está a un paso de convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia del Ejecutivo italiano, aceptará "sin reservas", en contra de lo habitual y para acelerar los plazos, el encargo de formar Gobierno que le hará Mattarella en las próximas horas, después de concluir con ella y sus aliados las consultas que comenzaron este jueves, coinciden los medios italianos.

"Estamos dispuestos a dar a Italia un Gobierno que afronte las urgencias y los retos de nuestro tiempo con conciencia y competencia", escribió anoche la futura primera ministra, adelantando que está lista para gobernar y que los tiempos para la formación del Ejecutivo serán breves.

"El equipo del Gobierno está listo. No veo la hora de que comience", dijo hoy a los medios Salvini poco antes de presentarse ante Mattarella junto a los portavoces parlamentarios de su partido, la Liga, al igual que los de FdI y los de Forza Italia (FI) de Berlusconi.

Tras la reunión de esta mañana, a cuyo término Meloni y sus socios podrían ofrecer mayores detalles sobre los próximos pasos, Mattarella convocará, previsiblemente esta misma tarde, a la presidenta del partido más votado, Hermanos de Italia (FdI), con un 26 %, para pedirle la formación del Gobierno.

Meloni entonces aceptará el encargo "sin reservas" y volverá ante el jefe del Estado con la lista de integrantes de su Ejecutivo, esta misma tarde seguramente, aunque no se puede descartar que lo haga mañana, sábado.

La unidad de la derecha ante el presidente de la República parece mostrar que la coalición ha superado, al menos por ahora, las tensiones de los últimos días entre Meloni y Berlusconi, en particular después de que éste justificara la invasión rusa de Ucrania.

En unas conversaciones filtradas a la prensa, Berlusconi aseguró haber retomado su amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien según él le regaló 20 botellas de vodka y una "carta amabilísima" por su cumpleaños, además de culpar al mandatario ucraniano, Volódimir Zelenski, de la guerra en Ucrania.

"Sobre una cosa he sido, soy y seré siempre clara: pretendo guiar un Ejecutivo con una línea política exterior clara e inequívoca. Italia forma parte, plenamente y con la cabeza alta, de Europa y de la Alianza Atlántica", avisó después Meloni : "Quien no esté de acuerdo no podrá formar parte del Gobierno, a costa de no formar el Gobierno".

Las palabras de Berlusconi han puesto en aprietos al número dos de FI, Antonio Tajani, el nombre que más suena como futuro ministro de Exteriores, quien este jueves tuvo que reiterar en público el europeísmo de su formación, el de su líder y el suyo propio tras unas filtraciones que, según él, fueron una "venganza".

