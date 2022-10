López-Chacarra: "No pienso en el dinero, solo en mejorar y ganar más títulos"

Madrid, 21 oct. A sus 22 años, el golfista Eugenio López-Chacarra ha hecho historia al convertirse, ganando en la ciudad tailandesa de Bangkok, en el deportista español que más dinero ha obtenido por un único triunfo, aunque asegura que no piensa en premios económicos, que considera algo "secundario", y se centra "en seguir mejorando y ganando títulos".

Los más de 4,8 millones de euros que se embolsó por proclamarse campeón de esta prueba correspondiente al LIV Golf serían motivo suficiente para que muchos renunciaran a trabajar el resto de su vida.

Pero no será su caso ya que el hambre competitiva y las ganas de hacer historia de López-Chacarra están por encima de los ingresos. Es más, en su cabeza solo está ahora mismo el siguiente torneo y acabar bien la temporada.

"No he podido celebrarlo porque esto sigue, me quedan unas semanas importantes por delante. Estoy contento de poder haber ganado pero con ganas de seguir trabajando y seguir ganando muchos más títulos. Todavía estoy en temporada, cuando acabe podré ir a España y celebrarlo un poquito más. Ahora estoy centrado en acabar bien la temporada", señala a EFE como si ya todo estuviera olvidado.

Los números, en ese sentido, son cosa de su padre y de su mejor amigo Gonzalo. En sus manos ha depositado esa 'responsabilidad' con el objetivo de que todo fluya con normalidad mientras él puede centrarse en el verde.

"Nunca pienso en el dinero, para eso tengo a mi padre y a Gonzalo que son los que están detrás de ello. Pienso en mejorar como persona y como golfista a diario. El dinero está muy bien, pero yo quiero seguir ganando títulos y mejorando", explica.

"Contento de poder haber ganado el torneo, que es lo importante. El dinero es una cosa secundaria. Gracias al contrato irrechazable que me dieron por firmar estos tres años, el dinero es una segunda parte y ahora solo quiero mejorar como persona y como golfista, seguir ganando títulos", añade.

Pese a ello no es ajeno a lo que se mueve e indica que 'el dinero de un premio así entra directamente en el banco, es una transferencia normal'. Es algo que otros vivieron antes y por ello no duda en escucharles.

"Tener siempre a personas que han estado en mi situación es importante. Sergio García siempre ha sido un referente para mí, es un gran amigo y me ayuda en todo. Te mantiene los pies en la tierra, te ayuda en todo lo que puede", declara.

"Además tengo un gran equipo detrás que es la clave. Siempre me van a decir las cosas como son y me van a hacer tener los pies en la tierra, que mejore día a día para seguir ganando títulos", agrega al respecto.

Eso es lo que espera conseguir en el LIV Golf, un circuito que ha generado cierta controversia al considerar algunos aficionados que se vale de su poderío económico para atraer a los mejores jugadores del mundo.

De hecho tras el triunfo de López-Chacarra ha habido voces que han mostrado su disconformidad con la diferencia entre lo ingresado por él y lo que se llevó Jon Rahm por alzarse con el trofeo en el Open de España.

"Siempre habrá gente que va a criticar y a la que no le van a parecer bien las cosas, no entro. Me dedico a trabajar, a preguntar a mi equipo lo que creo que es mejor para mí. Estoy encantado de estar donde estoy, de la oportunidad que me han dado y de seguir mejorando como persona y como jugador".

"Hay más cosas positivas que negativas pero al final lo negativo siempre resalta. Todos estamos aislados de ello, al final hacemos lo que creemos que es mejor para nosotros. Estoy encantado de estar donde estoy y espero seguir disfrutando muchos años más y seguir mejorando como jugador", concluye. EFE

