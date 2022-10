La UE no debería crear una dependencia estratégica y crítica con regímenes como el de China, dice Finlandia

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, asiste a una cumbre de dirigentes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, 21 de octubre de 2022. REUTERS/Yves Herman

BRUSELAS, 21 oct (Reuters) - La Unión Europea no debería construir una dependencia estratégica y crítica con regímenes autoritarios como China, dijo la primera ministra finlandesa a su llegada a la segunda jornada de una cumbre de la UE en Bruselas.

"Eso no significa que no pueda haber relaciones económicas con China, sino que no deberíamos construir ese tipo de dependencias estratégicas y críticas con países autoritarios", dijo.

"Creo que la tecnología es la clave aquí. Tenemos que mirar hacia el futuro, puede que este no sea el problema hoy, pero sin duda lo será en el futuro".

(Reporte de Marine Strauss, Charlotte Van Campenhout; editado en español por Flora Gómez)