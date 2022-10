La identidad de género sube a escena en el Festival Iberoamericano de Cádiz

Cádiz (España), 21 oct. La construcción y deconstrucción de identidades de género suben a escena este fin de semana en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), con propuestas como la argentina "Petróleo", de la compañía Piel de Lava, o "One night at the golden bar", del español Alberto Cortés.

Piel de Lava estrena el sábado en la ciudad española "Petróleo", una comedia contemporánea en la que cuatro personajes masculinos, interpretados por actrices, conviven en un tráiler junto al yacimiento de oro negro ya casi vacío en el que trabajan en la Patagonia.

La convivencia entre los obreros, aislados y soportando duras condiciones de trabajo, sirve para indagar en la construcción (y deconstrucción) de los estereotipos masculinos y de las identidades de género.

"Petróleo", que estuvo varias temporadas en Buenos Aires, es la quinta obra de "Piel de Lava", fundada en la capital argentina en 2003.

El sábado y el domingo en el FIT, en su 37 edición, la portuguesa Cláudia Gaiolas presenta "Antiprincesas-Frida Kahlo, una obra sobre la pintora mexicana como modelo alternativo al estereotipo de las princesas de los cuentos.

También la guatemalteca Regina José Galindo, una de las pioneras y más importantes artistas de performance de Iberoamérica, presenta "Con tu propio espejo te quemaré los ojos", una acción poética, en coproducción con el FIT.

Migrantes de origen latinoamericano residentes en Cádiz colaboran con Regina José Galindo, que en 2005 ganó el León de Oro en la categoría de artista joven en la 51 Bienal de Venecia.

En otro de los escenarios, el español Alberto Cortés interpreta "One night at the golden bar", una pieza en la que, desde la autoficción, hace una declaración de amor "queer", que busca alejarse de las toxicidades masculinas y de las estructuras heteropatriarcales que el artista siente impuestas en la sociedad.

Otro de los espectáculos será este domingo el estreno absoluto de "Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico", nueva creación performática de los argentinos La Columna Durruti, integrada por Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi.

Toma como eje la polémica figura de Ulrike Meinhof, periodista y miembro principal de la agrupación guerrillera RAF (Fracción del Ejército Rojo), activa en Alemania Occidental entre las décadas de los 70 y 90, para adentrarse en los fantasmas del pasado y responder a la pregunta ¿cuál es el sujeto histórico del presente?.

Esta edición del FIT se desarrolla del 15 al 30 de octubre y ofrece 18 espectáculos de diez países. EFE

ilm/fs/agc/ma/psh