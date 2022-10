Griezmann sigue de moda

Juan José Lahuerta

Madrid, 21 oct. Su imagen ha inundado las marquesinas de los autobuses en Madrid. El futbolista es además fan de la multinacional de ropa que viste. Un caso en el que gusto y patrocinio van de la mano. Mango, Puma y Pari-Mutuel Urbain forman parte de su porfolio.

Una de las últimas firmas que ha echado sus redes sobre el delantero francés ha sido Mango. Recientemente, la marca catalana renovó su relación con Griezmann y su imagen ha lucido en todas las marquesinas como reclamo para atraer compradores. Y Mango no tuvo reparos en anunciar el acuerdo a lo grande, como si ampliara su contrato con una estrella de cine.

El famoso "Se queda", aquel tuit viral con el que el futbolista del Barcelona Gerard Piqué anunció la renovación de Neymar por el club azulgrana, fue empleado por Mango en una lona gigante instalada en el edificio Metrópolis de la calle Alcalá de Madrid para decir al mundo que Griezmann iba a ser la imagen de la colección otoño invierno 2022-2023 de Mango Man, su línea masculina de ropa.

GRIEZMANN Y LA NUEVA MASCULINIDAD

Pero, ¿por qué Griezmann? Históricamente, Mango ha contado con otros nombres de gran impacto mediático como el mismo Piqué o Zinedine Zidane. Pero, también, con actores como Adrien Brody o modelos como Andrés Velencoso. Anteriormente, Griezmann, ya cautivó a la empresa catalana, que ahora ha vuelto a contratar al jugador francés para defender un cambio en la moda masculina.

Diego Sebastián, director de comunicación, imagen y 'customer experience' en Mango, lo tenía claro: "En Mango seguimos apostando por Griezmann como imagen de marca, ya que se trata de un deportista de alto nivel muy vinculado con causas sociales y con unos valores que encajan perfectamente con la esencia de Mango Man y muy alineado con nuestro concepto 'The Game Changer', a través del cual defendemos y promovemos una nueva masculinidad y un cambio de reglas en la moda masculina", explicó después de anunciar que seguirían contando con Griezmann.

La relación Mango-Griezmann es perfecta para ambos. Es transversal de un lado a otro en cualquiera de las dos inversiones. Griezmann ayuda a Mango para impulsar su imagen nacional e internacional y Mango da la oportunidad a Griezmann de estar presente en una firma de prestigio.

No es nueva la relación del francés con la moda y las marcas. Por encima de sus resultados deportivos está su imagen, muy cuidada y estudiada. Transmite muchas cosas positivas que no pasan desapercibidas para la industria de la moda. Si Griezmann gana sobre el terreno de juego, gana como producto de marketing. Y, si pierde en el césped, no pierde atractivo para las empresas. Es un 'win-win' continúo, como lo fue David Beckham en la primera década del siglo.

UN RECLAMO PARA LAS EMPRESAS DE MODA

De hecho, no es la primera vez que colabora con empresas de moda. Anteriormente, lo hizo con Louis Vuitton y con Yves Saint Laurent, que llamó a su puerta para que luciera uno de sus trajes en la gala del Balón de Oro. Eso no está al alcance de muchos. Sólo los mejores futbolistas tienen la capacidad de recibir la oferta de una gran firma para lucir sus modelos en una alfombra roja. Como las estrellas de Hollywood en los Óscar.

Actualmente, Griezmann colabora, además de con Mango, con Puma y con PMU (Pari-Mutuel Urbain), empresa francesa de apuestas de hípica. El jugador del Atlético de Madrid es minucioso a la hora de elegir las firmas con las que colabora, a las que quiere dedicarles el tiempo que merecen. Pero, de aquí al inicio del Mundial de Qatar, no es descabellado que pueda convertirse en imagen de otras empresas.

No le faltarán novias, pero, de momento, el delantero que ha marcado 231 goles a lo largo de toda su carrera, el jugador que fue campeón del Mundo en Rusia 2018 y Balón de Bronce en dos ocasiones, está en cientos de carteles y marquesinas como reclamo de Mango para captar clientes.

Griezmann ha sido capaz de crear tendencia con su estilo desenfadado y con su capacidad para reinventarse. Las decenas de peinados que ha lucido a lo largo de su carrera nunca han pasado desapercibidos. Es un hombre interesado en la moda y la moda se interesa en él. Por eso, Griezmann no ha pasado de moda. Al revés. Griezmann, sigue de moda. EFE

jjl/ea