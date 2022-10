Colombia no gastará reservas para defender peso: Min. Hacienda

(Bloomberg) -- Una intervención para defender el peso colombiano “no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el jueves el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, después de que la moneda se debilitara a un nuevo mínimo récord.

Ocampo dijo a los periodistas que Chile había gastado muchas reservas tratando sin éxito de defender su moneda, mientras que Colombia no había gastado ni un dólar y ha logrado resultados similares.

La divisa colombiana se ha depreciado un 17% este año, a un mínimo récord de 4.904 por dólar, mientras que la de Chile se ha debilitado un 13%.

Nota Original:Colombia Won’t Burn Reserves to Defend Peso, Finance Chief Says

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.