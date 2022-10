Canales, sobre su expulsión: "Tengo mi conciencia muy tranquila"

Sevilla, 21 oct. El mediapunta del Betis Sergio Canales, quien vio dos tarjetas amarillas en el partido que su equipo disputó el pasado miércoles en Cádiz, lo que le impedirá jugar por sanción el próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Atlético de Madrid, aseguró este viernes a través de sus redes sociales que tiene la conciencia "muy tranquila" por lo sucedido.

"Siento no poder estar con mis compañeros y mi afición este domingo ante el Atlético de Madrid, pero siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo nada que reprocharme. Nada. Tengo mi conciencia muy tranquila y seguiré actuando hacia los árbitros, compañeros y rivales con el mismo trato que lo he hecho desde que debuté como profesional hace catorce años. Todos me conocéis y también sabéis que si me hubiera equivocado, pido perdón al minuto. No es el caso", afirma el cántabro en su escrito.

Canales también señala que está "frustrado por no poder jugar esta próxima jornada" y que esa es "la gran derrota" que sufre, por lo que le desea "toda la fuerza" al Betis.

El futbolista fue expulsado en los últimos instantes del partido ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla por dos tarjetas amarillas consecutivas por hacer observaciones al árbitro, el valenciano Antonio Miguel Mateu Lahoz, según reflejó éste en el acta, por lo que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo ha sancionado con un partido.

Fue la primera expulsión que sufre en su carrera deportiva.