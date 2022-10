Binder supera en la última vuelta a Rins y Márquez

Sepang (Malasia), 21 oct. El surafricano Brad Binder (KM RC 16) superó en su última vuelta a los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) para conseguir el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang.

Rins, vencedor en Australia el pasado fin de semana, y Márquez, segundo entonces, dominaron la parte final de la tanda, hasta que apareció Brad Binder para superarlos, mientras el líder del mundial, Francsco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) no pudo pasar de la undécima posición, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), séptimo, y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), con muchísimos problemas técnicos, vigésimo.

No tuvo demasiada prisa por salir Aleix Espargaró, que fue de los primeros en sufrir un percance pues cuando todavía no tenía, ni siquiera, registrado un buen tiempo de vuelta rápida, se fue al suelo en la curva nueve en su vuelta de salida a pista, lo que le obligó a regresar de nuevo a su taller sobre una moto de asistencia del trazado al no poder hacerlo sobre su moto.

Espargaró llegó "bastante alterado" por su caída al taller, en donde departió durante algún tiempo con su jefe técnico, Antonio Jiménez, de la caída sufrida pocas curvas después de salir de la calle de talleres y enseguida coger su segunda moto para continuar la sesión de entrenamientos.

Por entonces, el líder de la sesión era el francés Fabio Quartararo, con el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) segundo y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en la tercera plaza y el líder del mundial, "Pecco" Bagnaia, décimo.

Quartararo, que ostenta el récord de vuelta rápida al trazado desde 2019 en 1:58.303, volvió a rebajar su mejor marca personal para acercarse a la barrera de los dos minutos, 2:00.543.

Nada más completar su primera vuelta rápida Aleix Espargaró se llevó la mano izquierda sobre el casco, quejándose nuevamente de algún tipo de problema técnico en su segunda moto que le obligó a regresar a su taller, cuando con su tiempo se situó decimoséptimo en la clasificación y fue "cayendo" en la tabla, pues el español no pudo regresar a la pista.

Una de sus motos, la primera, llegó hasta el taller, los mecánicos la taparon con una lona y ahí se quedó, la segunda, sobre la que regresó a su taller, tampoco pudo ser reparada en tiempo y forma como para que el español, que sigue siendo matemáticamente aspirante al título, pudiese concluir los entrenamientos.

Ya entrando en el tramo final de la sesión, se encaramó hasta la primera plaza el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), con 2:00.105, mientras que otro piloto rodó por los suelos sin consecuencias, el español Alex Márquez (Honda RC 213 V), y el campeón del mundo de 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) subía hasta la segunda plaza, pero con Martín todavía en pista en el siguiente giro se convirtió en el primero en romper la barrera de los dos minutos, 1:59.966.

La batalla por las primeras posiciones había comenzado y ahí fue cuando apareció nuevamente el piloto de Repsol Honda, pues Marc Márquez rodó en 1:59.623 y quien más se acercó fue Joan Mir, a 328 milésimas de segundo, con Jorge Martín 15 milésimas más atrás.

Los segundos finales resultaron intensos, con muchos pilotos rodando en parciales de vuelta rápida, entre ellos el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que acabó siendo el más rápido al rodar en 1:59.479, 144 milésimas de segundo más rápido que Marc Márquez.

Una de las principales notas de la sesión inaugural fue el hecho de que el líder del mundial, el italiano "Pecco" Bagnaia, se quedó fuera de la segunda clasificación directa, como también Aleix Espargaró, éste en una retrasada vigésima plaza con apenas cinco vueltas dadas al trazado malasio.

Tras Binder acabó un Alex Rins que en su última vuelta se quedó a 97 milésimas de segundo, con el piloto de Repsol Honda tercero, por delante de Enea Bastianini, Joan Mir, Jorge Martín, Fabio Quartararo y los italianos Fabio di Giannantonio, Luca Marini y Marco Bezzecchi, estos con sendas Ducati Desmosedici.

Además de Bagnaia, se quedaron fuera de la segunda clasificación Alex Márquez, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) o Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).