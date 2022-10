Aramburu: la ausencia de autores españoles en escaparates no es culpa suya

Fráncfort (Alemania), 21 oct. El escritor español afincado en Alemania Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) asegura que había detectado una "ostensible ausencia" de escritores españoles en las librerías alemanas que, considera, no es culpa de la literatura española

Aramburu , autor de la premiada y exitosa novela "Patria", asiste a la Feria del Libro de Fráncfort donde explica a un grupo de periodistas cómo, al residir en Alemania toma el pulso a la presencia de la literatura española o del cine español en la actualidad cultural alemana.

"Percibo que en los últimos años había una ostensible ausencia y era raro, en comparación con décadas anteriores, ver a algún autor español en un escaparate, en una mesa de novedades o de libros más vendidos, y creo que la culpa no es de la literatura española, hay un problema en la cadena de transmisión que se debería mejorar", sostuvo Aramburu.

"Se debería hacer algo, no sé muy bien qué, porque no soy librero, ni subvencionador ni político. Más que nada para que los pobres y desgraciados lectores alemanes se enteren de lo que se están perdiendo", recalcó el escritor español, que considera que España asiste a la Feria de Fráncfort sin complejos y "no como un país de segundo rango".

En su opinión, de alguna forma se debería "romper esa pared de cristal. Y esta feria es una oportunidad única para hacerlo". Y sostiene que no hay una irrelevancia de la literatura española: "es uan autoflagelación nuestra".

La realidad es que la literatura española se publica mucho y en muchos países y probablemente hay otros idiomas que se traduzcan menos que el español "así que lloriquear no nos va a ayudar mucho. Es evidente que hay ahora una generación de jóvenes escritores, y sobre todo de escritoras que son muy interesantes. Tienen mucho que decir y lo están diciendo de una manera propia y eso es muy peculiar".

Entre ellas cita las últimas novelas de Pilar Adón o Isabel Bono, Manuel Vilas, así como a Irene Vallejo , cuyo ensayo "El infinoto en un junco" le fascinó, confiesa.

Aramburu no cree que la realidad española se vea mejor desde fuera pero sí cree que se ve de otra manera: "tengo la perspectiva desde el jugador de ajedrez, que ve todas las piezas desde fuera quizá con un tamaño menor, pero entiendo el juego en general y las tendencias", dijo.

Cinco de las novelas de Aramburu han sido traducidas al alemán y con "Patria" tuvo mucha suerte, recuerda: "Me abrió todas las puertas y hubo hasta una disputa por publicar el libro", recordó el autor que indicó que ahora tiene editor fijo en Alemania, que está esperando su siguiente libro".

"Y la atención de la prensa cada vez es mayor y me he convertido en una pequeña celebridad en mi ciudad como en Hannover donde he aparecido en la portada del periódico y donde están orgullosos y donde de tener un escritor internacional", dice con humor. EFE

