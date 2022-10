Agenda informativa de EFE Internacional del 22 al 28 de octubre de 2022

Diversas capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Londres - Seguimiento de la elección del nuevo líder conservador y jefe del Gobierno británico (cobertura diaria).

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

====================

Bogotá - Continúa el X Festival Gabo, el mayor encuentro dedicado al periodismo, la ciudadanía y la cultura de Iberoamérica, que por primera vez tiene como sede a Bogotá. (Hasta el 23 de octubre).

Bogotá - La Agencia EFE, junto con la Fundación Gabo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el apoyo de la compañía Minsat, del grupo Indra, organizan la Hackathon para un Periodismo por la Paz.

Quito - Termina en Quito el IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política (CLEP), cuyo tema central es "Ecología política y pensamiento crítico latinoamericano: raíces, trayectorias y miradas al futuro".

Sao Paulo (Brasil) - Continúa la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, a realizarse el 30 de octubre.

Buenos Aires - La emblemática organización argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo cumple 45 años desde su creación.

La Habana - Continúa el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, con la participación de primeras figuras, conjuntos extranjeros y, como anfitrión, el Ballet Nacional de Cuba. (Hasta el 13 de noviembre).

Buenos Aires - Buenos Aires celebra la 18 edición de La Noche de los Museos, que se realizará enfocada en los temas abordados por la Cumbre Global de Alcaldes de C40.

Bogotá - El Festival Megaland reúne a algunos de los artistas más importantes del panorama musical urbano, entre ellos Rauw Alejandro, Feid y Nicky Jam.

Nueva York (EE.UU.) - El festival de las calabazas (Pumpkin Point) se celebra en la isla de Governors Island los dos últimos fines de semana de octubre.

Santo Domingo - La cantante Rosario Flores actúa en Santo Domingo, dentro de su gira "Te lo digo todo y no te digo na".

Miami (EE.UU.) - El cantaor español Diego El Cigala, que desde el 13 de octubre está de gira por Estados Unidos para conmemorar los 20 años del disco "Lágrimas Negras" que grabó con el pianista cubano Bebo Valdés, se presenta en el Knight Center de Miami.

Pekín - El Partido Comunista Chino (PCCh) celebra la última sesión de su XX Congreso, con el que busca definir el itinerario político de China para los próximos cinco años.

Fráncfort (Alemania) - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en un evento de la Alte Oper de Fráncfort.

Bucarest - Los artistas Sonia Atlantova y Oleksandr Klymenko han pintado centenares de iconos sobre la madera de pino de las cajas de munición que el Ejército ucraniano utiliza para luchar contra las fuerzas rusas.

Bangkok - Bienal de Arte de Bangkok con la participación de 73 artistas de 35 países que expondrán sus obras en 12 lugares, incluidos el renovado Centro Reina Sirikit, templos y edificios históricos. (Hasta el 22 de febrero).

Paris - Se cumplen 50 años del estreno mundial en París de la película "El discreto encanto de la burguesía", de Luis Buñuel.

París - Comienza la Feria de arte contemporáneo de Art Basel en París.

Salé (Marruecos) - Segunda jornada del Festival de Patrimonio Andalusí de Rabat y Salé organizado por la Fundación de la Cultura Islámica y la Embajada de España en Marruecos.

Buenos Aires - El instituto de estadísticas de Argentina divulga las cifras del intercambio comercial de octubre pasado.



DOMINGO 23 DE OCTUBRE

=====================

Caracas - Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales realizarán una caminata silenciosa en Caracas para exigir justicia y por el derecho a la vida.

San Juan - La Fundación Ismael Rivera, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña reabren la Casa Museo Ismael Rivera con el evento musical "Al Son de Maelo"



Pekín - El Partido Comunista Chino (PCCh) anuncia, un día después de concluir su XX Congreso, quiénes conformarán el Comité Permanente, la cúpula de la formación, hasta ahora compuesto por siete personas.

Roma - Los presidentes de Italia, Sergio Mattarella; Francia, Emmanuel Macron, y Niger, Mohamed Bazoum, participan en la apertura de la edición de este año del encuentro interreligioso "El grito de la paz"

Pekín - Miembros del Comité de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Bundestag (Parlamento alemán) visitan Taiwán. (Hasta el 26 de octubre).

Liubliana - Elecciones presidenciales en Eslovenia para elegir al sucesor de Borut Pahor, que habrá cumplido dos mandatos sucesivos.

El Cairo - Egipto organiza una conferencia económica en la que abordará la inflación y la deuda externa del país, ante un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mitigar la crisis que vive.

El Cairo - La Zona Económica del Canal de Suez lanza una campaña promocional antes de la COP27 sobre posibles inversiones en el paso artificial marítimo.

Ciudad del Vaticano - El papa Francisco reza el Angelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

París - La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) celebra su 41 congreso, en coincidencia con la celebración del centenario de la organización.

LUNES 24 DE OCTUBRE

===================

Nueva York (EE.UU.) - El juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización Trump y el que durante años fue su director financiero, Allen Weisselberg, arranca con el proceso de selección del jurado.

Nueva York - Comienzo del juicio, con la selección del jurado, contra el ex secretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, acusado de presuntos delitos de narcotráfico por las autoridades estadounidenses.

Buenos Aires - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) celebra en Buenos Aires su trigésimo noveno período de sesiones. (Hasta el 26 de octubre).



Miami (EE.UU.) - El gobernador de Florida y candidato a la reelección, el republicano Ron Desantis, y el exgobernador y excongresista demócrata Charlie Crist, que aspira al cargo, participan en el único debate programado antes de las elecciones del 8 de noviembre.



Quito - El cuarto Congreso Internacional del Cóndor Andino comienza en Quito organizado por la Fundación Cóndor Andino Ecuador y la Fundación Zoológica del Ecuador, con unos 50 invitados de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Perú y Venezuela. (Hasta el 29 de octubre).

San José - El Gobierno de Costa Rica y la ONU firman un nuevo Marco de Cooperación para el periodo 2023-2027.

Managua - El Gobierno de Nicaragua lanza el Plan Nacional de Reforestación.

Miami (EE.UU.) - La organización Sachamama, con sede en Miami, publica la lista anual "Los 100 latinos más comprometidos con la acción climática".



Nueva York (EE.UU.) - El escritor Cormac McCarthy publica su nueva novela "El pasajero", cuyos derechos ya ha vendido a 11 países.

Moscú - Se cumplen ocho meses de guerra rusa en Ucrania con miles de víctimas civiles y militares en el país invadido y el mayor éxodo de población y más rápido conocido en Europa.

Londres - El Partido Conservador anuncia a los aspirantes a su liderazgo -y por tanto a convertirse en nuevo primer ministro- que han superado la barrera mínima de los 100 apoyos de diputados "tories".

Roma - El papa Francisco recibe en audiencia al presidente francés, Emannuel Macron, que se encuentra en Italia para participar a un acto por la paz organizado por el movimiento católico Comunidad de San Egidio.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, interviene en la apertura del Foro Económico Germano-ucraniano.

Moscú - El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, mantiene una reunión con los participantes del XIX encuentro anual del club de debate Valdái.

París - Conmemoración del 60 aniversario del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

París - La Asamblea Nacional francesa debate las mociones de censura interpuestas contra el Gobierno a raíz de la decisión de recurrir a un mecanismo constitucional para forzar la aprobación de los presupuestos de 2023.

Pekín - Presencia testimonial de mujeres en la primera línea del liderazgo chino.

San Petersburgo (Rusia) - San Petersburgo acoge el Congreso Mundial de la Energía. (Hasta el 27 de octubre).

París - Édouard Philippe, ex primer ministro francés, es convocado ante un tribunal francés especial para declarar sobre la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Orán (Argelia) - Orán acoge la duodécima edición del Salón Internacional de Energías renovables, Energía limpia y Desarrollo sostenible.

París - Sotheby's subasta un conjunto de obras del artista Francis Bacon pertenecientes a la colección de Majid Boustany.

Tokio - Comienza la 35 edición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF). (Hasta el 2 de noviembre).

Nueva Delhi - India celebra la fiesta de Diwali, que marca la llegada del año nuevo para el hinduismo, con casas y calles cubiertas de un manto de luces.

Río de Janeiro (Brasil) - La petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, divulga sus resultados operativos en el tercer trimestre. (tras el cierre del mercado).



Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y la inversión extranjera directa en el país en septiembre.



MARTES 25 DE OCTUBRE

====================

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir las vertientes política y humanitaria de la guerra en Siria.

San Salvador - Organizaciones de El Salvador exponen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las detenciones arbitrarias y la situación de las personas privadas de libertad.

Miami (EE.UU.) - Ocho exgobernantes de España y América Latina intervienen en el llamado VII Diálogo Presidencial que organiza anualmente en Miami el Instituto Atlántico de Gobierno y el Diario Las Américas y que este año tratará sobre "La democracia occidental tras el flagelo de la guerra (en Ucrania)".

Santiago de Chile - Se cumplen dos años desde que los chilenos decidieron por una abrumadora mayoría de casi un 80 % que querían una nueva Constitución.

Tegucigalpa - Más de 400 personas de una veintena de países se reunirán en Honduras en el XII Foro Centroamericano de Donantes para debatir sobre migración, derechos humanos, desarrollo y justicia.

Ciudad de Guatemala - La organización no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presenta un análisis del presupuesto estatal de Guatemala para 2023, por aprobarse en el Congreso del país centroamericano.

Guayaquil (Ecuador) - La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) inaugura la XIX Convención Internacional del Banano 2022, encuentro del sector bananero más importante a nivel nacional e internacional, que se desarrollará en Guayaquil. (Hasta el 28 de octubre).

La Habana - La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) entrega los premios Caracol de radio, cine y televisión. (Hasta el 28 de octubre).

La Habana - Novena edición de la Macrorrueda de Negocios Multisectorial EXPO ALADI 2022, en versión virtual. Organiza el Ministerio de Economía y Planificación. (Hasta el 28 de octubre).

Santo Domingo - Se celebra en Santo Domingo el Encuentro Empresarial España-República Dominicana. (Hasta el 27 de octubre).

Nueva York (EE.UU.) - Pase para la prensa del filme boliviano "Utama", propuesta por Bolivia para los Óscar.

Jerusalén - El presidente israelí, Isaac Herzog, viaja a Washington para reunirse con su homólogo, Joe Biden.

Roma - El papa Francisco acude al Coliseo de Roma para participar en la clausula del encuentro “El grito de la paz”, un evento de tres días organizado por la Comunidad de Sant'Egidio.

París - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene en una sesión del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una reunión que aborda en Berlín asuntos relacionados con la reconstrucción de Ucrania.

Riad - Arabia Saudí inaugura en Riad la sexta edición del conocido como "Davos del Desierto", con la participación de lideres políticos y empresariales. (Hasta el 27 de octubre).

Camberra - El Gobierno laborista liderado por Anthony Albanese presenta su primer presupuesto en Australia.

Moscú - El Tribunal regional de Moscú revisa el recurso de la baloncestista eatadounidense Brittney Griner, condenada en Rusia por tráfico de drogas.

París - Subasta de un cuadro de Andy Warhol y de tres obras de Antoni Tapiès en el marco de la venta de la colección de Didier Wallner a cargo de Sotheby's.

Tánger - La Unión Africana organiza una conferencia sobre la "Relación entre Paz, Seguridad y Desarrollo".

Rabat - Primera edición del Festival Internacional de Mujeres Directoras "Jassad", con participación de delegaciones de Marruecos, Túnez, Líbano, España, Francia, Dinamarca y Rumanía.

Nairobi - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja a Kenia y Sudáfrica para reunirse con las principales autoridades de ambos países y protagonizar varios actos de carácter económico.

París - Sotheby's subasta una escultura de Auguste Rodin, L'Age d'Airain, con una estimación de partida de entre 5,5 y 8,5 millones de euros (entre 5,4 y 8,3 millones de dólares al cambio de hoy).

Colombo - Acto de protesta de familias de víctimas de desapariciones forzadas en Sri Lanka durante las últimas décadas, tanto durante la guerra civil como por actos de las fuerzas de seguridad del país isleño.

Washington - Microsoft presenta los resultados financieros correspondientes a los tres primeros meses de su ejercicio fiscal.



Washington - Alphabet, empresa matriz de Google, presenta los resultados financieros correspondientes a los primeros 9 meses de su ejercicio fiscal.



Washington - General Motors (GM), Coca-Cola, General Electric, 3M, Visa y United Parcel Services (UPS) dan a conocer los resultados de los 9 primeros meses del año.

Sao Paulo (Brasil) - Telefónica Brasil y Neoenergia, la mayor distribuidora eléctrica de Brasil, divulgan los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2022.



MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

=======================

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca a su homólogo israelí, Isaac Herzog, con varios asuntos en la agenda, como el pacto nuclear con Irán y el conflicto palestino-israelí.

Buenos Aires - Los ministros de Exteriores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) mantienen un encuentro en Buenos Aires.

Tegucigalpa - Se inicia en Honduras el XII Foro Centroamericano de Donantes, donde se analizará el fenómeno de la migración, los derechos humanos y la corrupción, entre otros temas. (Hasta el 28 de octubre).

Toronto (Canadá) - La agencia de estadísticas de Canadá da a conocer los resultados del último censo del país, realizado en 2021.



Tegucigalpa - El Sistema de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizan en Honduras el foro "Retos, logros y oportunidades: la protección, seguridad y salud mental de periodistas".

Lima - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno de Perú presentan un programa piloto para promover oportunidades laborales decentes para jóvenes supervivientes de trata de personas.



Tokio - Los viceministros de Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur celebran una reunión en Tokio para tratar la colaboración trilateral.

Londres - La escritora chilena Alia Trabucco está entre los nominados al premio internacional de no ficción que entrega la British Academy.

Berlín - El cancilller alemán, Olaf Scholz, viaja a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos comparecen ante la prensa al final de su reunión.

El Cairo - Egipto y Emiratos Árabes Unidos organizan una reunión para conmemorar los 50 años de relaciones bilaterales.(Hasta el 28 de octubre).

Tánger (Marruecos) - La Unión Africana organiza una conferencia sobre la "Relación entre Paz, Seguridad y Desarrollo" en colaboración con agencias de Naciones Unidos.

París - El lendakari vasco, Iñigo Urkullu, se reúne en París con Carole Delga, presidenta de Occitania y de la institución que representa a las regiones de Francia.

Bruselas - Rueda de prensa del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y del primer ministro de Rumanía, Nicolai Ciuca.

Moscú - El carguero ruso Progress MS-21 parte a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el cosmódromo ruso en Baikonur, en la estepa kazaja.

Astaná - El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se encuentra de visita oficial en Kazajistán, donde participa en una reunión de líderes de Asia Central, hasta el 27 de octubre.

Washington - Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, presenta los resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal.

Washington - Ford da a conocer los resultados financieros de los nueve primeros meses del año un mes.



Nueva York (EE.UU.) - Boeing y McDonald's anuncian sus resultados del tercer trimestre de 2022.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central decide si altera o mantiene la tasa básica de intereses de Brasil.

Río de Janeiro (Brasil) - El banco Santander Brasil divulga los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2022.



JUEVES 27 DE OCTUBRE

====================

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU vota para extender el mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso) y el mandato de la misión de Naciones Unidas que se encarga de verificar varios aspectos del proceso de paz en Colombia.

Buenos Aires - El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, copreside la tercera reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE-Celac.

Lima - La Justicia peruana evalúa un recurso de amparo presentado por el presidente Pedro Castillo, quien pidió declarar nula o dejar sin efecto la denuncia constitucional por corrupción que la Fiscalía presentó en su contra ante el Congreso, al considerar que han sido vulnerados sus derechos.

Nueva York (EE.UU.) - Nueva vista judicial del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández acusado de tráfico de drogas.

Tegucigalpa - La congresista estadounidense Norma Torres disertará sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica en el segundo día del XII Foro Centroamericano de Donantes que se celebra en Honduras.

La Habana - Celebración del XXII Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO).

Managua - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, encabeza un acto en por el aniversario del Ministerio de Gobernación.

Nueva York (EE.UU.) - El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York ofrece una primera visita a su nuevo centro educativo, con una arquitectura espectacular inspirada en los procesos naturales de la Tierra.



Washington - Los coleccionistas Don y Mera Rubell presentan su museo Rubell Museum DC, un centro de arte contemporáneo.

Nueva York (EE.UU.) - La ciudad de Nueva York inaugura su mercado navideño de la céntrica plaza de Bryant Park. (Hasta el 2 de enero).

Moscú - La Duma del Estado (Cámara Baja) prevé estudiar en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales "no tradicionales", conocida como ley anti-LGBT.

París - El lendakari vasco, Íñigo Urkullu, encabeza en París la apertura de una nueva delegación del País Vasco en Francia.

Atenas - El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne en Atenas con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en una visita de trabajo, en la que también irán a la Acrópolis y celebrarán un almuerzo conjunto.

Bruselas - La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos de España, Nadia Calviño, se reúne en Bruselas con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y participa en in evento organizado por el think tank europeo Friends of Europe.

Moscú - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene en la sesión plenaria del club de debate Valdái.

París - La Confederación General del Trabajo (CGT) francesa llama a una nueva jornada de movilizaciones nacionales para reclamar aumentos salariales.

Bruselas - La comisión especial sobre interferencias extranjeras celebra una audiencia con expertos sobre la injerencia rusa en Hungría y España.

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual de perspectivas energéticas mundiales.

París - La Academia Francesa anuncia el nombre del ganador del premio literario 2022.

Washington - EE.UU. publica el primer cálculo de la evolución de su Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre, tras entrar en recesión técnica.

Washington - Amazon presenta los resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal.

Washington - Apple presenta los resultados financieros correspondientes al conjunto de su ejercicio fiscal 2022.

Nueva York (EE.UU.) - Caterpillar y la farmacéutica MSD (conocida como Merck en Estados Unidos y Canadá) anuncian sus resultados del tercer trimestre de 2022.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa promedio de desempleo en el trimestre concluido en septiembre.



Sao Paulo (Brasil) - La minera brasileña Vale divulga los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2022.



VIERNES 28 DE OCTUBRE

=====================

Río de Janeiro (Brasil) - Último debate de las elecciones presidenciales de Brasil, entre el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Nueva York (EE.UU.) - Concluye el plazo dado por la jueza que preside el proceso entre Twitter y el magnate Elon Musk por la compra de la compañía, para que ambas partes lleguen a un acuerdo y eviten, así, la celebración del juicio.

Buenos Aires - El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visita Bariloche para poner en marcha la mayor iniciativa de la UE en materia de derechos humanos.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU discute el conflicto palestino-israelí.

Ciudad de Guatemala - Decenas de devotos del santo pagano Maximón lo celebran en su día visitando su templo en el municipio indígena de San Andrés Iztapa, en el centro de Guatemala.



Nueva York (EE.UU.) - La ciudad de Nueva York inaugura su mercado navideño de la icónica plaza de Columbus Circle. (Hasta el 24 de diciembre).



Nueva York - Concierto de Diego El Cigala "Veinte años de lágrimas", para conmemorar el 20 aniversario del disco "Lágrimas negras".

Londres - Se cumple el plazo para que el gobernante Partido Conservador británico eliga a su nuevo líder, que será también primer minitro del Reino Unido.

Bombay/Nueva Delhi - El Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU celebra en India una reunión especial para abordar el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos terroristas.

Taskent - El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reúne en Uzbekistán con el presidente de ese país centroasiático, Shavkat Mirziyóyev.

Singapur - El director del departamento para Asia-Pacífico del Fondo Monetario Internacional (FMI), Krishna Srinivasan, presenta en Singapur un informe sobre el crecimiento económico de la región Asia-Pacífico .

Nairobi - Viaje oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Kenia y Sudáfrica.

Bogotá - La Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria de Colombia) se reúne para evaluar si mantiene o altera las tasas de interés. EFE

mj/amg/eat