Truss se aferra al poder mientras aumenta el caos en Westminster

La primera ministra británica, Liz Truss, sale del número 10 de Downing Street hacia las Casas del Parlamento, en Londres, Reino Unido, 19 de octubre de 2022. REUTERS/Toby Melville

LONDRES, 20 oct (Reuters) - La primera ministra británica, Liz Truss, luchaba el jueves por mantener el control del poder, un día después de perder a un segundo miembro del gabinete, mientras su parlamentarios se peleaban en el Parlamento, en una ruptura dramática de la unidad y la disciplina.

Tras seis semanas en el cargo, Truss se ha visto sacudida por la caída del mercado de bonos, ha sufrido los índices de aprobación más bajos de un dirigente británico en décadas, ha renunciado a casi todo su programa político y ahora ha perdido a su ministra del Interior, que dimitió el miércoles, menos de una semana después de que despidiera a su ministro de Economía.

Los parlamentarios discutieron abiertamente en el Parlamento el miércoles, en plena confusión sobre si una votación sobre el fracking constituía una moción de confianza en su administración.

Hubo informaciones —desmentidas más tarde— de que la principal "whip" del grupo, encargada de la disciplina parlamentaria, había dimitido.

En una muestra del caos, Downing Street emitió un comunicado a la 1:33 de la madrugada (0033 GMT) para decir que la primera ministra tenía "plena confianza" en la 'chief whip' (que dirige a los jefes de disciplina de los grupos parlamentarios) y en su adjunto.

"Los 'whips' hablarán ahora con los diputados conservadores que no apoyaron al Gobierno", dijo un portavoz del Gobierno. "Aquellos que no tengan una excusa razonable para no votar con el Gobierno pueden esperar una acción disciplinaria proporcionada".

Truss lleva luchando por su supervivencia política desde el 23 de septiembre, cuando su ministro de Economía de entonces, Kwasi Kwarteng, anunció un "minipresupuesto" de amplios recortes fiscales sin financiación que hizo temblar a los mercados financieros.

Los costes de los préstamos británicos se dispararon, amenazando con afectar al mercado inmobiliario y agravar la crisis del coste de la vida.

La subsiguiente marcha atrás del Gobierno en esas medidas ha aumentado el desafío para que Truss permanezca en Downing Street, una impresión que se ha visto agravada por las caóticas escenas del miércoles en el Parlamento.

Un puñado de parlamentarios ha pedido abiertamente la dimisión de Truss, y otros han debatido sobre quién debería sustituirla.

La ministra de Transportes, Anne-Marie Trevelyan, preguntada por Times Radio sobre si Truss lideraría el Partido Conservador en las próximas elecciones, previstas para 2024, dijo: "Por el momento sigue siendo así".

(Reporte de Andrew MacAskill; editado en español por Flora Gómez)