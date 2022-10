Pedro afirma que ganar el título con el Flamengo en el Maracaná era un sueño

Río de Janeiro, 19 oct. El delantero Pedro Guilherme Abreu dos Santos, una de las actuales figuras de la Liga brasileña de fútbol, celebró este miércoles el título conquistado por el Flamengo en la Copa de Brasil en el Maracaná y en el que fue protagonista.

"Estoy con el corazón muy feliz. Es un momento muy bueno para mí y para el equipo, pero ganar un título con esta camiseta es demasiado bueno. Es un sueño de niño", manifestó el artillero después de la victoria sobre el Corinthians en la definición por penaltis.

"Ganar un título con el Maracaná lleno y haciendo un gol es un día que quedará para la memoria. Espero crecer y conquistar más títulos", agregó el delantero, autor del primer tanto en el tiempo reglamentario que terminó igualado a 1-1.

Pedro ya había conquistado con el Flamengo los títulos de la Liga (2020), Recopa Sudamericana (2020) y Supercopa de Brasil (2020 y 2021), pero todos ellos por fuera del Maracaná y sin su protagonismo de esta temporada.

El jugador de 25 años es uno de considerados por la prensa como fijos en la convocatoria del seleccionador Tite para el Mundial de Qatar 2022.

"Sobre la selección es continuar trabajando aquí en el Flamengo para al final del año poder realizar el sueño de ir al Mundial", comentó.

El enganche Everto Ribeiro, otro de los jugadores del Flamengo con opción de ir al Mundial de Qatar, fue escogido como el mejor de la final.

"El título de la Copa de Brasil me había sido esquivo tres veces y esta vez fue ante un equipo grande como el Corinthians, un club en el que comencé. La hinchada no desistió. Crecimos en el partido y no nos desesperamos", apuntó Everton Ribeiro.

Para el jugador, el título "fue una recompensa merecida por el trabajo en el torneo", en una campaña bajo el comando del entrenador Dorival Júnior.

Ya el delantero Giuliano, autor de gol del empate para el Corinthians en el tiempo reglamentario y artillero de su equipo en el torneo con cinco tantos, destacó la entrega del conjunto paulista, dirigido por el portugués Vítor Pereira.

"Fue difícil, éramos dos grandes equipos y de mucha calidad, pero dejamos todo dentro del campo e infelizmente no conseguimos el título. Salimos con la cabeza levantada", subrayó el enganche.

Flamengo disputará también el 30 de octubre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil la final del la copa Libertadores ante el también brasileño Athletico Paranaense. EFE

wgm/ga