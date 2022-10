La Policía detiene a la presunta autora del secuestro de un bebé en un hospital de España

Una mujer empuja un carrito de bebé frente al Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, Euskadi, España, el 20 de octubre de 2022. REUTERS/Vincent West

MADRID, 20 oct (Reuters) - La Policía española detuvo a una mujer que presuntamente secuestró a un recién nacido en un hospital de Bilbao, en el norte de España, haciéndose pasar por personal sanitario, antes de abandonar al bebé ileso en las inmediaciones, según informaron el jueves las autoridades.

Según la investigación preliminar, la sospechosa entró en una sala vistiendo un uniforme de personal sanitario sobre las 21:00 horas (19:00 GMT) del miércoles y se llevó al recién nacido. Le dijo al personal que iba a realizar un análisis de sangre, dijo Josu Erkoreka, jefe de seguridad del Gobierno regional vasco.

El bebé, que ya se ha reunido con su familia, fue encontrado el jueves por la mañana por Alicia López, residente de la zona, en la puerta de su casa en un octavo piso cerca del hospital de Basurto.

"Estaba preparando algo en la cocina y de repente han tocado el timbre. (...) Me he asomado por la mirilla, no he visto a nadie, y digo: 'qué cosa más rara'. Y he abierto la puerta (...) y ahí estaba en el felpudo".

"Piensas en los padres, piensas en el crío... Me he emocionado".

La Policía localizó a la sospechosa, de 24 años, tras identificarla a través de las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital. Estaba con una amiga en un estado visiblemente agitado en el momento de su detención, dijo Erkoreka.

La sospechosa abrió las puertas de otras habitaciones de la sala, aunque no había motivos para creer que estuviera buscando específicamente al bebé que arrebató, añadió.

La jefa de la consejería de Sanidad vasca, Gotzone Sagardui, dijo que el equipo corporativo de seguridad del paciente del hospital investigará lo que parece ser un fallo de seguridad aislado.

