Espargaró asegura que "el domingo es todo o nada"

Sepang (Malasia), 20 oct. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) recordó su buen resultado de los test con Aprilia en Malasia y, aunque fue cauto al afirmar que "un test es un test", dijo sentirse "a tope y sin nada que perder" en el GP de Sepang, con idea "de arrancar para ser muy rápidos e intentar clasificar en primera línea, y luego el domingo todo o nada".

Aleix Espargaró todavía tiene opciones al título de campeón de MotoGP, por lo que ha señalado que es "un tío positivo" y ha aprendido "que en cada escenario negativo siempre hay una parte positiva, aunque cueste a veces encontrarla".

"Si yo consigo aquí un podio o ganar, y recortar cinco, ocho o diez puntos, en Valencia hemos visto que puede pasar de todo, por eso creo que es muy importante llevar el campeonato a Valencia, porque allí puede haber un golpe de teatro", afirmó.

"Mi sensación, siendo franco, es que lo tenemos todo perdido y que hay que ir al ataque sí o sí; y yo creo que cuando conduces sin presión, sin tensión y a tope, como hice por ejemplo en Holanda y en otros grandes premios, sacas tu mejor versión", indicó.

De sus palabras en Phillip Island sobre el hecho de que no estaban preparados para pelear por el mundial, Aleix Espargaró reconoció que quizás tenía que habérselas guardado y usarlas internamente en el equipo.

"Pero es la sensación que tengo. Después de Australia, y no por Australia, sino por las cuatro o cinco últimas carreras, he tenido la sensación de que en cuanto se tuercen un poco las cosas, o vamos a un circuito en el que no tenemos datos, perdemos mucho tiempo", dijo.

"Somos muy lentos en avanzar, hemos cometido errores como el de Japón, que no recuerdo de otros equipos de MotoGP, así que igual lo argumenté un poco agresivo y tendría que haberlo hecho de manera más constructiva para el futuro, pero es la sensación que tengo y este año no hemos estado a la altura de Ducati y de Pecco", aseguró el piloto español.

"Una de las cosas que hemos hablado estos días con el equipo es el hecho de, por ejemplo, en cuanto a neumáticos, si tienes ocho motos puedes trabajar mucho más, tener muchos datos", comentó.

"Por eso cuando me preguntaban mucho del equipo satélite para mí era muy importante, no porque haya cuatro motos, dos más en pista, sino para poder sacarle jugo a esta situación y de que si sigo siendo el piloto número uno de Aprilia puedo verme beneficiado de ello. Así que yo creo que el año que viene será un poco más fácil", explicó Aleix Espargaró sobre las numerosas Ducati en pista y la llegada de un equipo satélite para ellos en 2023.