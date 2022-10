Española Ana Barriga se sumerge en cultura venezolana y la plasma en su arte

Caracas, 20 oct. La artista plástica española Ana Barriga se sumergió durante casi dos meses en la cultura de Venezuela para crear las nueve piezas que conforman su exposición "Saca el pecho", que presentará en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, desde este viernes y hasta finales de noviembre.

"La exposición es un poco el resumen, el resultado, de esa llegada a un terreno desconocido, cómo me ha ido influyendo, cómo yo he ido entendiendo a lo que he podido acceder en este país, lo que he podido experimentar", dijo a EFE Barriga, quien realizó sus obras durante su residencia artística en Caracas, entre finales de julio y septiembre.

La inspiración para el título de la exposición surgió de lo primero que le llamó la atención tras su llegada: la expresión "Saca el pecho", impresa en la valla publicitaria de una empresa de ron venezolana que vio mientras iba en el vehículo que la recogió en el aeropuerto.

"Leído de corrido a mí me impactó muchísimo y me hizo muchísima gracia. Cuando empecé a indagar sobre eso, ya me contaron que 'Saca el pecho' es como el lema que tienen los futbolistas, como una especie de ritual antes de salir al partido, (y) dije 'Oye, venga, cariño, que podemos tirar pa'lante y vamos a sacar la parte más bonita de nosotros'. Me pareció que esa ideología era perfecta para esta exposición", relató la artista.

Tras instalarse en el país caribeño, recorrió sus calles, visitó mercados de segunda mano y se sumergió en su cultura y en su idiosincrasia, y así encontró otras fuentes de inspiración, entre las que destacan los diablos danzantes de Yare, una manifestación declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2012.

Sin embargo, considera que el tiempo de estancia en Venezuela no ha sido suficiente para poder conocer y desarrollar todo lo que el país -expresó- le puede inspirar. EFE

