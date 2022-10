Bolonia, Sampdoria y Cremonese, salvados por la campana

Roma, 20 oct. Cremonese, Sampdoria y Bolonia lograron este jueves su pase a los octavos de final de la Copa Italia salvando los muebles ante tres equipos de Serie B, una categoría inferior, que bien pudieron tumbar a los favoritos para pasar la ronda.

El Cremonese fue el primero de la tarde en avisar al resto de contendientes que en Copa toda es posible. Ante el décimo de la Serie B, el Módena, y con un jugador más desde el minuto 22, no fueron capaces de abrir el marcador hasta el minuto 74 con el gol del nigeriano David Okereke. Abierta la veda, en el 84 pareció sentenciar el ghanés Félix Afena-Gyan, pero los locales no pudieron frenar a un Módena que se volcó en ataque.

En un final de locura, el italiano Davide Diaw rubricó un doblete, el primero de penalti, en menos de dos minutos que alargó el choque hasta la prórroga, dando vida a su equipo, que pagó el cansancio por la inferioridad en el minuto 111 con el gol del italiano Leonardo Sernícola, quien sellaría la clasificación con otro tanto en el 120. octavos de final le aguarda el Nápoles, líder de la Serie A.

Siguió el Sampdoria ante el Ascoli, undécimo de la Serie B. Se adelantó la 'Samp', colista de la Serie A, en el minuto 11 con el tanto del italiano Valerio Verre, pero que empató sobre la media hora de choque su compatriota Michele Collocolo.

Fue superior la 'Samp' en términos generales, pero no logró desarbolar la bien plantada zaga visitante, que no concedió huecos ni en la prórroga. El partido se decidió desde lo once metros con una larga tanda de penaltis que finalizó 9-8 en favor del Sampdoria, que ganó en la lotería del fútbol y que se verá las caras con la 'Fiore' en octavos.

Con dos avisos previos jugó el Bolonia ante el Cagliari, octavo en Serie B, y, aunque hubo que esperar a la segunda mitad, el conjunto que dirige el italiano Thiago Motta espantó la sorpresa gracias al autogol del eslovaco Adam Obert en el minuto 70, que les permite clasificarse a unos octavos en los que se medirá ante el Lazio. EFE.

tfc/jl