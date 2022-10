Bancos han tenido que financiar US$30.000M en deuda no deseada

(Bloomberg) -- Los bancos más grandes del mundo ya han tenido que usar alrededor de US$30.000 millones de su propio efectivo este año para financiar préstamos para adquisiciones y compras que no pudieron vender a inversionistas.

Los prestamistas se han visto obligados a financiar al menos 15 acuerdos en Estados Unidos y Europa, a medida que la inflación y el riesgo de recesión evaporan el apetito de los inversionistas por la deuda corporativa de riesgo. El recuento total, basado en cálculos que utilizan datos de Bloomberg, podría casi duplicarse en los próximos meses a medida que se cierren más tratos.

Si bien no es raro que los bancos autofinancien acuerdos cuando la confianza del mercado empeora, la gran cantidad de deuda sin vender, incluidos US$3.900 millones para la compra de Brightspeed por Apollo Global Management Inc. y más de US$8.000 millones para una adquisición de Nielsen Holdings Plc, está disuadiendo a los bancos de asumir nuevos compromisos financieros.

“Los departamentos de riesgo detestarán permitir que los bancos asuman compromisos adicionales y riesgos de balance en el futuro”, dijo Steven 0h, jefe global de finanzas apalancadas en Pinebridge Investments LLC. “Todavía habrá algunas transacciones compras apalancadas, pero será difícil porque será más costoso, y es menos probable que los propios bancos brinden una suscripción garantizada”.

Eso es un problema ya que los patrocinadores de capital privado se sientan en una montaña de capital y el temor a una recesión hace que los mercados públicos sean propicios para adquisiciones. Los fondos de capital privado tenían alrededor de US$1.200 millones disponibles a mediados de 2022, según datos de Pitchbook.

Además, los bancos tienen alrededor de US$43.000 millones en bonos de alto rendimiento de EE.UU. y préstamos apalancados en cartera, y se espera que se lancen alrededor de US$30.000 millones para fin de año, según un informe del 17 de octubre de Deutsche Bank AG.

Eso incluye el paquete de financiamiento original de US$12.500 millones para la compra de Twitter Inc. por parte de Elon Musk, que los bancos liderados por Morgan Stanley están obligados a financiar, así como US$5.000 millones de deuda para la compra de Tenneco Inc. por parte de Apollo.

En Europa, los suscriptores están sentados en €1.500 millones (US$1.500 millones) de préstamos a plazo para financiar la compra del negocio del té Ekaterra de Unilever, que aún no se ha lanzado. A principios de este mes, los bancos encabezados por ING Bank NV obtuvieron un préstamo de €274,3 millones para respaldar la adquisición de Hellas Construction Inc. por parte del fabricante holandés de césped artificial TenCate Grass Holding BV.

Incluso cuando el incipiente negocio de préstamos apalancados de Asia está en auge, una adquisición de Toshiba Corp., que podría ser la compra más grande de la región este año, corre el riesgo de retrasarse. Los grupos postores están teniendo dificultades para asegurar los compromisos de financiación de los bancos, informó Bloomberg esta semana.

Nota Original:Banks Saddled With $30 Billion in Unwanted Debt in Risk Exodus

--Con la colaboración de Harry Suhartono, Davide Scigliuzzo y Hannah Benjamin-Cook.

