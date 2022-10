Bagnaia y Ogura pueden ser matemáticamente campeones en Sepang si...

Sepang (Malasia), 20 oct. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) y el japonés Ai Ogura (Kalex) podrían ser campeones del mundo en Sepang de sus respectivas categorías, escenario este fin de semana del Gran Premio de Malasia de motociclismo, penúltima prueba puntuable del campeonato del mundo de la especialidad, si se producen una serie de resultados.

Bagnaia cuenta con una ventaja de 14 puntos sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y de 27 puntos respecto al español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), por lo que de vencer en el circuito malasio, muy favorable a las características técnicas de su moto por sus dos largas rectas, se proclamaría matemáticamente campeón del mundo si el francés no acaba en el podio e independientemente del resultado del español.

De no ser así, si Bagnaia acaba segundo, necesita que Quartararo acabe séptimo o peor y que Aleix Espargaró no gane la carrera. En el supuesto de que fuese tercero el italiano, Quartararo no podría estar más allá de la undécima posición y que Aleix Espargaró no acabe en el podio.

En el caso de que Bagnaia lograse la cuarta posición, Quartararo no debiera pasar de la decimocuarta y Espargaró no "pisar" el podio, como tampoco si el italiano es quinto, supuesto en el que el francés debiera quedarse sin puntuar en la carrera malasia.

Como en MotoGP, el líder de Moto2, el japonés Ai Ogura, también tiene opciones matemáticas de proclamarse campeón, pero estas son mucho más complicadas, a la vez que sencillas, pues sólo tiene 3,5 puntos de ventaja sobre el español Augusto Fernández (Kalex).

Ogura sólo podría ser campeón del mundo en Sepang si gana la carrera y Augusto Fernández no se clasifica entre los doce primeros de la categoría intermedia el domingo. EFE

