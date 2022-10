Acciones eliminan repunte del 1%; suben rendimientos Tesoro EEUU

(Bloomberg) -- Fue otro día malo para las acciones estadounidenses, después de que los rendimientos del Tesoro subieron tras los comentarios hawkish de algunos de los funcionarios de la Reserva Federal y los swaps descontaron una tasa máxima de 5% en 2023. La libra esterlina se tambaleó después de que Liz Truss renunciara a su cargo como primera ministra del Reino Unido.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,8% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 0,5%

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,3%

El índice MSCI World se debilitó 0,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco

El euro subió 0,1% a US$0,9784

La libra esterlina cambió poco a US$1,1227

El yen japonés cayó 0,2% a 150,15 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó 0,7% a US$19.066,28

El ether cayó 0,8% a US$1.284,5

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó nueve puntos básicos al 4,23%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó tres puntos básicos al 2,40%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos al 3,91%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,5% a US$85,98 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,2% a US$1.631,40 la onza

